Gebt es zu, ihr habt als Kind doch auch all diese ganzen Disney-Zeichentrickfilme tausendmal gesehen. Erst im Kino, später dann zig mal auf VHS beziehungsweise DVD. Ein Klassiker aus dem Jahr 1989 kehrt dieses Jahr nun in neuer Form zurück. Zuerst im Kino und danach direkt auf Disney+.

Früher, da gab es noch echte Zeichentrickfilme und die Künstler bei Disney waren die unangefochtenen Meister. In den letzten Jahren besann sich das Filmstudio dann auf eine neue Idee: Warum nicht alle diese Klassiker als Realverfilmung mit echten Schauspielern neu auflegen und so alte und neue Fans damit ins Kino beziehungsweise zu Disney+ locken?

Im Kino, dann bei Disney+: Arielle, die Meerjungfrau – erster Trailer

So entstanden mal mehr, mal weniger gelungene Neuverfilmungen. Beispielsweise von „Aladdin“, „Der König der Löwen“, „Cruella“ oder zuletzt auch „Pinocchio“. Ende April kommt dann auch noch Peter Pan zurück. Allerdings nicht auf die große Leinwand, denn „Peter Pan & Wendy“ wird Ende April exklusiv auf Disney+ gezeigt – wir berichteten.

Neugierig? Der erste richtige Trailer zeigt nicht nur die kleine Meerjungfrau:

Arielle, die Meerjungfrau (2023) – Trailer

Im Mai erfüllt sich dann ein weiterer Kindheitstraum, denn „Arielle, die Meerjungfrau“ erweckt zu Leben und kommt hierzulande am 25. Mai zunächst in die Kinos. Später, im Laufe des Jahres wird der abendfüllende Spielfilm auch bei Disney+ im Stream laufen. Wir vermuten mal im August oder September könnte es so weit sein.

Anfang des Jahres zeigte Disney bereits einen ersten Teaser zum lang erwarteten Film, doch jetzt bekommen wir endlich den ersten langen Trailer zu sehen – über 2 Minuten exklusive Bilder von der Arielle-Neuauflage. So sehen wir dann eben nicht nur Arielle (Halle Bailey), sondern auch kurz Melissa McCarthy als böse Meerhexe Ursula und Javier Bardem als König Triton, Herrscher über das Meervolk.

Abgedreht wurde die Neuverfilmung nach diversen Nachdrehs übrigens schon im Juli 2021. Allerdings erfordert ein solcher Film natürlich wesentlich mehr Zeit in der Nachbearbeitung. Das Ergebnis können wir dann in etwas mehr als zwei Monaten im Kino und später dann wieder und immer wieder auf Disney+ sehen. Einen VHS-Recorder oder einen DVD-Player bedarf es nicht mehr, jedoch muss ein Streaming-Abo her.

Zum Vergleich der originale Zeichentrickfilm:

Arielle, die Meerjungfrau (1989) – Trailer

Hohe Erwartungen an die Neuauflage

Die Erwartungen an die Realverfilmung sind in jedem Fall sehr hoch. Der originale Zeichentrickfilm spielte für damalige Verhältnisse mit über 200 Millionen US-Dollar sehr viel Geld ein. Auch qualitativ überzeugte der Zeichentrickfilm – 7,6 von 10 Punkte bei der IMDb und sogar 92 Prozent bei Rotten Tomatoes. Wer den Klassiker nochmal sehen will, der findet ihn bereits bei Disney+ (bei Disney+ ansehen).

