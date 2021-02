In wenigen Tagen geht Nvidias neueste Grafikkarte an den Start: die GeForce RTX 3060. Kurz vor dem Startschuss kündigte man nun an, dass die Leistung der Grafikkarte beschnitten wird. Für PC-Spieler ist das jedoch ein Grund zur Freude.

Nvidia RTX 3060: Krypto-Leistung der GeForce-Grafikkarte wird halbiert

Am 25. Februar 2021 startet Nvidias neueste Grafikkarte in den Verkauf: die GeForce RTX 3060. Die neue Mittelklasse-GPU sorgte bereits im Vorfeld für viel Aufsehen. Schließlich spendiert Nvidia der Karte satte 12 GB Videospeicher – mehr als dem aktuellen Top-Modell RTX 3080. Zudem wirkte der angepeilte UVP von 329 Euro recht günstig. Da die Grafikkarte aber nur in Form von Custom-Modellen vertrieben wird, liegen die Preise schon jetzt weit über den Vorstellungen von Nvidia. Angebot und Nachfrage sorgen dafür, dass die Karten für 500 Euro gelistet werden.

Durch den neuen Boom vom Kryptowährungen haben es auch Miner auf die Grafikkarten abgesehen – und genau denen macht Nvidia nun einen Strich durch die Rechnung, um den Grafikkarten-Engpass etwas entgegenzuwirken. In einem offiziellen Blogeintrag gab das Unternehmen bekannt, dass man die Hash-Rate der GeForce RTX 3060 kurzerhand halbieren wird. Alle PC-Spieler können beruhigt sein: Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Spieleleistung der Grafikkarte. Damit wird lediglich die Mining-Performance der Grafikkarte stark limitiert.

Nvidias nächster Schritt: Grafikkarten speziell für Miner geplant

Das soll am Ende dafür sorgen, dass Miner der Grafikkarte den Rücken kehren und somit mehr GPUs für die Gamer zur Verfügung stehen. Doch Nvidia hat noch ein weiteres Ass im Ärmel. Im gleichen Eintrag kündigte der Hersteller eine Produktreihe an Grafikkarten an, die auf die Bedürfnisse von Minern zugeschnitten ist: Nvidia CMP. Die GPUs besitzen keine Anschlüsse für Monitore und arbeiten etwas ressourcenschonender, um die Mining-Effizienz zu erhöhen.

Da sie zudem nicht die Qualitätstandards der GTX-Reihe erfüllen, müssen Spieler nicht fürchten, dass die Verfügbarkeit der Gaming-Grafikkarten durch den neuen Produktzweig in Mitleidenschaft gezogen wird. Die neuen Mining-Karten sollen im Laufe des ersten und zweiten Quartals an den Start gehen und je nach Modell Ethereum-Hashrates von bis zu 86 MH/s bieten.

Bei PC-Spielern dürfte die Änderung für Begeisterung sorgen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Grafikkarten-Engpass auf diese Weise wirklich überwunden werden kann. Schließlich wollen nicht nur Miner an die neuen Grafikkarten, sondern auch Scalper haben die GPUs weiterhin im Visier.