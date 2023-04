Xiaomi hat kürzlich drei Smartphones der neuesten Generation vorgestellt und auf den Markt gebracht. Damit deckt das chinesische Unternehmen den Preisbereich von 500 bis 1.200 Euro ab. Die Speerspitze in Form eines Xiaomi 13 Ultra fehlt aber noch. Nun hat das chinesische Unternehmen bestätigt, dass das Smartphone vor der Tür steht.

Xiaomi 13 Ultra kommt bald

Mit dem Xiaomi 13, 13 Pro und 13 Lite sind gerade erst drei Smartphones des chinesischen Herstellers erschienen. Mit den absoluten Top-Smartphones wie dem Galaxy S23 Ultra von Samsung oder Honor Magic 5 Pro kann Xiaomi aber nicht mithalten. Deswegen warten viele Xiaomi-Fans auf das Ultra-Modell, welches schon lange in der Gerüchteküche unterwegs ist. Xiaomi hat schon bestätigt, dass dieses Mal das 13 Ultra auch nach Europa kommt. Jetzt ist auch ein erstes Datum aufgetaucht. Demnach soll die Vorstellung in China am 17. April 2023 stattfinden (Quelle: Weibo).

Der geleakte Teaser zeigt eine riesige Kameralinse mit einigen Eigenschaften, die beim Xiaomi 13 Ultra erwartet werden. So sollen im Vergleich zum Xiaomi 13 Pro zwei 1-Zoll-Sensoren zum Einsatz kommen, um so in noch mehr Situationen eine optimale Bildqualität zu garantieren. Es soll noch weitere Optimierungen geben, die aber bisher noch nicht im Detail bekannt sind. Klar ist, dass Xiaomi mit diesem Smartphone den Kamera-Thron erobern möchte.

Das Xiaomi 13 Pro ist aktuell das Top-Smartphone:

Wann kommt das Xiaomi 13 Ultra nach Europa?

Der Termin für die Präsentation des Xiaomi 13 Ultra könnte also mit dem 17. April feststehen. Kurze Zeit später dürfte der Marktstart sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieses Smartphone auch zeitgleich nach Europa kommt. Meist dauert es zwei bis vier Monate, bis auch wir in den Genuss der neuesten Hardware von Xiaomi kommen. Es bleibt also weiterhin sehr spannend. Wir sind sehr gespannt, was uns mit dem Xiaomi 13 Ultra wirklich erwartet.

