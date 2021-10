OnePlus hat eine erste Beta-Version von Oxygen OS veröffentlicht. Die Software basiert auf Android 12 und bringt neben neuen Funktionen auch eine überarbeitete Software mit. Neben dem OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro erhalten auch noch 10 weitere OnePlus-Smartphones das Update.

OnePlus: Das Unternehmen hinter den „Flaggschiff-Killern“ Facts

Auf Basis von Android 12: OnePlus veröffentlicht Open Beta von Oxygen OS 12

Nachdem Google Android 12 offiziell fertiggestellt hat, machen sich nun die Android-Hersteller ans Werk, die neue Software für ihre Smartphones anzupassen und auszurollen. Dazu gehört auch OnePlus: Für das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro wurde jetzt eine Open Beta von Oxygen OS 12 veröffentlicht, das auf der neuesten Android-Version basiert.

Oxygen OS 12, so OnePlus in einer Pressemitteilung, soll vor allem in dreierlei Hinsicht optimiert worden sein: Arbeit, Ruhe und Spiel. Damit wolle der chinesische Hersteller einen „stressfreien Raum zum Entspannen“ schaffen.

Oxygen OS 12 mit neuer Benutzeroberfläche und Funktionen

Die auffälligste Neuerung dürfte die überarbeitete Benutzeroberfläche sein, die OnePlus „Burdenless Design“ nennt. Unter anderem sollen Lichtwechsel und klare Hierarchien die Lesbarkeit und Nutzerfreundlichkeit erhöhen, unnötige Ablenkungen minimiert werden. Auch die Typografie wurde vereinfacht, sodass Nutzer „die wichtigsten Botschaften leicht verstehen“ sollen. Neugestaltete System-Icons gehören ebenfalls zum Update.

Abseits der aufgefrischten Benutzeroberfläche bietet Oxygen OS 12 auch neue Funktionen. So wurde etwa das Shelf überarbeitet, das mit Feature-Karten in verschiedenen Größen und Hintergrundbildern ausgestattet werden kann. Eine neue Schrittzählerkarte ist ebenfalls mit von der Partie.

In den Notizzen gibt es nun auch Formatierungswerkzeuge, der Dark Mode kann in drei Stufen eingestellt werden und für die Canvas-Funktion auf dem Always-On-Display gibt es unter anderem neue Pinselfarben. Gamer freuen sich über die aufgebohrte Toolbox 2.0, mit der die eigene Stimme im Spiel geändert werden kann. Auch die Datensicherheit hat OnePlus eigenen Angaben zufolge erhöht.

Weitere Features aus Android 12 zeigen wir im Video:

Diese OnePlus-Smartphones erhalten Oxygen OS 12

Die Open Beta von Oxygen OS 12 ist ab sofort für das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro erhältlich. Darüber hinaus sollen folgende OnePlus-Smartphones das Update erhalten:

OnePlus 9R 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7

One Plus 7 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2 5G

One Plus Nord

One Plus Nord CE 5G

Habt ihr Oxygen OS 12 bereits auf eurem OnePlus-Smartphone? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie das Update läuft und ob es Fehler oder Bugs gibt.