Apple hat mit dem iPhone 12 ein wirklich schönes Smartphone gebaut. Es gibt aber trotzdem noch den einen großen „Makel“, der von älteren Modellen mitgeschleppt wird. Nun plant der chinesische Hersteller Oppo ein neues Android-Handy, bei dem dieser Nachteil wegfällt. So bekommt man einen Eindruck davon, wie ein zukünftiges iPhone aussehen könnte.

Oppo Reno 6 5G im neuen iPhone-Design – ohne Notch

Dass Apple einen großen Einfluss auf Android-Smartphones hat, lässt sich nicht bestreiten. Wenn der iPhone-Hersteller etwas Neues macht, folgen viele Unternehmen und machen es nach. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ein Hersteller das neue Design des iPhone 12 „kopiert“. In dem Fall betrifft es das Oppo Reno 6 5G, das noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Evan Blass hat auf Twitter aber schon einige Bilder veröffentlicht und die zeigen deutlich, dass sich Oppo beim Rahmen am iPhone 12 orientiert hat. Er ist sehr kantig ausgefallen:

OPPO Reno 6 5G pic.twitter.com/XFPYmHzx0r — Evan Blass (@evleaks) May 20, 2021

Im Grunde zeigt Oppo uns damit, wie ein zukünftiges iPhone aussehen könnte, wenn Apple den Notch irgendwann weglässt. Man muss nur die Kamera im Display ignorieren und ein wenig die eigene Fantasie spielen lassen. Würde uns schon gefallen, wenn Apple diesen Schritt geht. Insgesamt wirkt das Oppo Reno 6 5G dabei wie eine Mischung aus iPhone und Samsung-Handy – zumindest, was das Design der Kameras angeht. Diese kantige Optik und der aufgeräumte Stil gefallen uns sehr. Das Oppo Reno 6 Pro 5G verzichtet auf den kantigen Rahmen und sieht dann nicht mehr so besonders aus:

OPPO Reno 6 Pro+ 5G pic.twitter.com/XBUpndEL9M — Evan Blass (@evleaks) May 20, 2021

Unklar ist aktuell, wann Oppo die beiden Smartphones vorstellen wird. Auf dem Wallpaper ist der 27. Mai zu lesen. Wir könnten das Handy also schon in Kürze zu sehen bekommen.

Oppo greift in Europa an

Oppo hat sich in den letzten Monaten zu einem der größten Smartphone-Hersteller der Welt entwickelt und will auch in Europa mehr Anteile gewinnen. Deswegen wäre es durchaus sinnvoll, wenn einige neue Handys auf den Markt kommen, um die Auswahl zu vergrößern und die Anteile von Huawei zu übernehmen, die sich Xiaomi aktuell krallt.

