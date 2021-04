In ein paar Monaten wird Sony den PlayStation Store für einige Konsolen abschalten. Somit ist es PS3-, PS Vita- und PSP-Besitzern ab Sommer nicht mehr möglich, digitale Einkäufe zu tätigen. Wie es scheint, liegt aber bereits jetzt einiges im Argen.

PS3: Wichtige Inhalte sind nicht zugänglich

In den Online-Foren ist derzeit die Hölle los. Zahlreiche PlayStation-3-Spieler beschweren sich dort über das Verschwinden von Patches und die Liste der betroffenen PS3-Spiele wird immer länger. Darunter befinden sich auch Blockbuster wie Little Big Planet und Battlefield 4. Fehlende Patches macht es den Spielern derzeit unmöglich, Trophäen freizuschalten oder sogar die Spiele online zu spielen, was ihre Funktionalität stark einschränkt.

Ob das tatsächlich mit der Abschaltung des PlayStation Stores im Juli 2021 zu tun hat oder ob es sich um einen Bug handeln, ist bisher nicht bekannt. Vielleicht haben zu viele Besitzer versucht, ihre PS3-Spiele noch schnell herunterzuladen, vielleicht hat Sony bestimmte Patches auch absichtlich deaktiviert. Dazu wird sich Sony in naher Zukunft hoffentlich noch äußern, doch bis dahin lassen die Spieler ihren Frust auf Online-Foren wie Resetera raus.

PlayStation: Es gibt weitere Probleme

Wie es so ist, kommt ein Problem selten allein. Spieler berichten derzeit auch von weit verbreiteten PS3-Fehlercodes, wenn sie versuchen, gekaufte Inhalte oder Spiele aus dem Store herunterzuladen. Einer der häufigsten Fehlercodes ist 80029721. Dieser taucht vor allem auf, wenn Spieler versuchen, Spiele, die sie bereits besitzen, erneut herunterzuladen.

Solltet auch ihr diesen Fehlercode erhalten, müsst ihr laut der Seite GameRant die 2-Faktor-Verifizierung für euer PlayStation-Network-Konto aktivieren und einige Zeit warten, bis die Server von Sony die Änderung erkannt haben.

Sony hat sich bisher nicht dazu geäußert. Ob das Unternehmen die Probleme beheben kann, bleibt abzuwarten.

