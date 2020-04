Pokémon geht mit der 23. Staffel der Anime-Serie in die nächste Runde. Ab dem 12. Juni 2020 auf kann man die neuen Abenteuer von Ash und Pikachu auf Netflix verfolgen.

Pokémon Facts

Fans und begeisterte Trainer können sich auf eine neue Staffel mit den Taschenmonstern freuen. Pokémon Journeys: The Series soll am 12. Juni 2020 mit den ersten 12 Episoden auf Netflix anlaufen, weitere folgen dann in regelmäßigen Abständen.

Pokémon-Fans können einige Melodien mitsummen.

Pokémon Journeys: The Series – die Geschichte

Pokémon-Trainer Ash Ketchum hat einen neuen Plan: Er möchte die Welt sehen! Doch zunächst machen er und sein Partner Pikachu sich auf den Weg zur Eröffnung des Cerise Laboratory, einer Forschungseinrichtung, die sich der Aufdeckung der Geheimnisse der Pokémon in jeder Region widmet.

Ash trifft Goh, einen weiteren Jungen mit grenzenloser Neugierde auf Pokémon, und beide sind überglücklich, als Professor Cerise sie darum bittet, offizielle Forschungsstipendiaten zu werden. Ash ist so entschlossen wie eh und je, Pokémon-Meister zu werden. Goh hat es vor allem darauf abgesehen, ein Exemplar von jedem Pokémon zu fangen, einschließlich dem mythischen Mew.