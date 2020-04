Dataminer wollen in den Daten zum AR-Spiel Pokémon GO entdeckt haben, dass das Max-Level bald erhöht werden soll und zahlreiche Belohnungen auf die Spieler warten könnten. Für eine bessere Übersicht, wurde sogar eine Liste erstellt.

Bisher ist das höchste Level, das man in Pokémon GO erreichen kann, die Stufe 40. Bis man da hin kommt, ist es allerdings ein sehr langer und mühsamer Weg. Dataminer wollen nun allerdings einen Code entdeckt haben, der zahlreiche Items und die möglichen Level 41 - 50 beschreibt.

Einer muss es ja mal sagen.

Noch keine offiziellen Daten

Wie oft handelt es sich auch bei diesen gefundenen Daten um keine offiziellen oder von Niantic bestätigten Zahlen und Informationen. Es gibt immer wieder Daten, die in einer Sackgasse enden oder später gar nicht genutzt werden. Dennoch hat sich der Finder Mühe gegeben und eine Liste erstellt, die zeigt, welche Belohnungen auf die Spieler während des Levelns von 41 - 50 warten könnten.

Wünscht ihr euch auch ein höheres Max-Level? Was haltet ihr von der Auflistung? Würde euch das so gefallen, oder müsste da mehr kommen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.