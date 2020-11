Auch hierzulande müsst ihr euch nur noch wenige Tage gedulden, bis die PlayStation 5 erhältlich ist. Diese wird den meisten von euch ordentlich was kosten, einem langjährigen Fan allerdings nicht. Dieses Geschenk hat er sich laut Sony aber auch redlich verdient.

PS5: Warum bekommt er eine Konsole geschenkt?

Einige steigen mit der PlayStation 5 vielleicht erst in die Welt der Konsolen ein, andere sind bereits seit Jahren dabei. So auch Joey Chiu, der von Sony ein großes PS5-Paket geschenkt bekommen hat. Stundenlanges Warten in der Schlange brachte Chiu die Anerkennung ein, der erste PlayStation 4-Besitzer überhaupt zu sein. Doch damit nicht genug: Chiu verdoppelte das und wartete erneut in der Schlange auf die PlayStation 4 Pro, wodurch er zweimal den Titel des ersten Besitzers erhielt.

Remember like yesterday handing you the first PS4 in NYC back in 2013, Joey! #PS5 @Shinogu https://t.co/2FZiED91SW pic.twitter.com/z6qFVXisXw — Toshimasa Aoki (@toshimasa_aoki) November 11, 2020

„Ich erinnere mich dir 2013 die PS4 in NYC übergeben zu haben, als wäre es gestern gewesen, Joey!„

Da er aufgrund der weltweiten Pandemie nicht dazu in der Lage ist, sich für die PlayStation 5 anzustellen, hat Sony ihm ein großes Geschenk gemacht und widmet ihm sogar seine eigene Plakette.

PS5-Paket: Das ist drin

Auf Twitter veröffentlichte der glückliche Besitzer ein Bild seines großen Geschenks. Das Paket enthält natürlich eine PlayStation 5, bestückt mit einer ihm gewidmeten Plakette: „Geduld ist eine Tugend. Das ist für dich“.

(Included a digital code that has the whole launch lineup) — Joey Chiu (@Shinogu) November 10, 2020

„Gratuliere! Haben sie dir auch das System geschickt, oder nur ein Bild davon? LOL„

„Heeeeee

(Einschließlich eines digitalen Codes, der das gesamte Launch-Lineup enthält).„

Das ist allerdings nicht alles, was in dem Paket enthalten war. Zusätzlich erhielt er einen digitalen Code, mit dem er sich das gesamte Launch-Lineup herunterladen kann, also Spiele wie Spider-Man: Miles Morales und Demon's Souls. Eine nette Art von Sony, einen langjährigen Fan so zu belohnen.

Hierzulande erscheint die PlayStation 5 am 19. November 2020.