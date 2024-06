RPG-Perle für nur 3,99 Euro: Xbox reduziert Fantasy-Highlight

Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt ein beliebtes Fantasy-RPG mit weit über 100 Stunden Spielzeit schnappen – und das für nur 3,99 Euro. Der Rollenspiel-Hit Dragon Age: Inquisition ist in der Game of the Year Edition um 90 Prozent im Preis reduziert.

Die Dragon-Age-Reihe bietet RPG-Fans bereits seit 2009 spannende Abenteuer in einer vielschichtigen Fantasy-Welt. Mit Veilguard steht der nächste Ableger der langlebigen Reihe bereits in den Startlöchern – auch wenn der jüngste Trailer bei vielen Fans für Kopfschütteln gesorgt hat.

Bis zum Release des neuesten Teils im Herbst 2024 müsst ihr euch aber ohnehin noch etwas die Zeit vertreiben – wie wäre es da mit dem gefeierten Vorgänger, Dragon Age: Inquisition, der aktuell im Xbox-Store gerade einmal 3,99 Euro kostet.

Dragon Age: Inquisition ist im Xbox-Store besonders günstig

In Dragon Age: Inquisition müsst ihr die wichtige Rolle des Inquisitors annehmen und den zerrissenen Kontinent Thedas retten – vor einer Bedrohung durch eine Dämonenarmee und vor sich selbst, denn verschiedene Parteien versuchen, nach der Macht zu greifen. Also versammelt ihr eure Gefährten um euch und schreitet zu Tat. Viele eurer Entscheidungen haben dabei weitreichende Folgen und bestimmen, wie die Geschichte ausgeht.

Schaut euch hier den Trailer zu Dragon Age: Inquisition an:

Dragon Age Inquisition: Trailer zur GOTY-Edition

Dragon Age: Inquisition ist mit einer Metacritic-Wertung von 85 das zweitbeste Spiel der Fantasy-Reihe. Nur das Original, Dragon Age: Origins, kann es mit 86 knapp übertreffen. (Quelle: Metacritic)

Die Game-of-the-Year-Edition von Dragon Age: Inquisition beinhaltet sowohl das Basis-Spiel als auch zahlreiche DLCs, die euch unter anderem verschiedene Rüstungen, Waffen und Missionen bieten. Im Xbox-Store könnt ihr euch das RPG jetzt noch bis zum 17. Juni 2024 für 3,99 Euro statt 39,99 Euro sichern (im Xbox-Store ansehen)

Xbox-Bestseller: Spiele-Bundles im Trend

Obwohl Dragon Age: Inquisition einen Rabatt von 90 Prozent verpasst bekommen hat, lässt sich das Fantasy-RPG derzeit noch nicht in den Xbox-Charts blicken – dafür findet ihr dort unter anderem einige stark reduzierte Spiele-Pakete wie die Batman: Arkham-Trilogie, das Metro Saga Bundle und ein Prügel-Paket mit Mortal Kombat 11 + Injustice 2.

Neben dem neuen Trailer zu Dragon Age: Veilguard gab es beim Xbox Showcase auch Neuigkeiten zu einem vielversprechenden Open-World-Shooter.

