Die nächste Generation von Samsungs Falt-Handys steht in den Startlöchern. Dass Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 auf den Snapdragon 8 Gen 1 setzen sollen, ist bereits bekannt. Ein Leistungstest zeigt nun aber, wie stark der neue Qualcomm-Chip in den Samsung-Smartphones wirklich ist. Zwei Einschränkungen gibt es aber.

Samsungs Falt-Handys waren bisher alles andere als günstig. So ging etwa das Galaxy Z Fold 3 für 1.799 Euro über den Ladentisch, das Galaxy Z Fold 3 kostete rund 1.049 Euro. Für so viel Geld dürfen Käufer ordentlich Leistung und eine Ausstattung auf High-End-Niveau erwarten. Die aktuelle Falt-Generation der Südkoreaner hat hier nicht enttäuscht – und Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 knüpfen nahtlos an.

Samsung Galaxy Z Flip 4 im Geekbench 5

Ein Leistungstest des Galaxy Z Flip 4 zeigt, wie stark der Snapdragon 8 Gen 1 wirklich ist, der in beiden Falt-Smartphones zum Einsatz kommen soll. Im Single-Core-Test kommt das Samsung-Handy auf 1.277 Punkte, im Multi-Core-Test auf 3.642 Punkte (Quelle: SamMobile). Der Test wurde im Geekbench 5 durchgeführt, einem anerkannten Leistungsvergleich für Smartphones und andere Technikgeräte.

Mit diesem Score würde das Galaxy Z Flip 4 die bisherigen Spitzenreiter von Lenovo in beiden Kategorien deutlich übertreffen. Allerdings sind Benchmarkergebnisse nicht 1:1 auf die Performance im Alltag vergleichbar. Wie flott sich ein Smartphone anfühlt, hängt von vielen weiteren Faktoren ab: Optimierung von Soft- und Hardware, einer hohen Bildwiederholrate usw.

Einschränkungen durch die Bauart können außerdem dazu führen, dass der Prozessor nicht sein volles Potenzial entfalten kann – schließlich muss zum Beispiel die Wärmeentwicklung in Schach gehalten.

Nur das Beste vom Besten für Samsungs Falt-Handys

Immerhin gibt uns der Benchmark aber einen Fingerzeig, dass Samsung bei seinen neuen Falt-Smartphones das Beste vom Besten verbaut und sich nicht mit veralteter Hardware zufriedengibt. Zusammen mit den weiteren kolportierten Verbesserungen stehen uns zwei spannende Falt-Handys ins Haus.