Zusammen mit Audi hat Huawei in München ein neues Forschungszentrum gegründet, um autonom fahrende Autos zu entwickeln. Bis zum Jahr 2025 möchte Audi bei seinem „Projekt Artemis“ E-Autos produzieren, bei denen sich Fahrer ganz zurücklehnen können.

Huawei: Zusammen mit Audi autonom fahren

Vollständig autonom auf den Straßen zu fahren, schaffen selbst Teslas mit ihrem „Autopiloten“ nicht. Fahrer müssen jederzeit einsatzbereit bleiben und das Steuer übernehmen können. Damit das nicht so bleibt, arbeiten Autobauer weltweit an neuen Technologien, bei denen Fahrzeuge ohne Zutun an ihr Ziel finden. Audi und Huawei möchten ihre Kooperation ausbauen, wie nun bekannt wurde.

Der chinesische Hersteller will in München ein eigenes Mobile Data Center (MDC) gründen, wo zusammen mit Audi an der Zukunft des Fahrens gebastelt wird. Soft- und Hardware sollen von Huawei stammen, während der Rest des E-Autos von Audi bereitgestellt wird. Bei einem Audi-Q7-Prototyp ist die Kollaboration bereits zum Einsatz gekommen. Huawei möchte einen neuen Bordrechner konzipieren, der auf eigenen KI-Chips basiert (Quelle: Kronen Zeitung).

Audi hat selbst als Ziel ausgegeben, seinen Kunden bis zum Jahr 2025 ein autonom fahrendes Elektroauto anbieten zu können. Beim „Projekt Artemis“ soll ganz neue Software verbaut werden, die das E-Auto voll mit der Umgebung vernetzt. Hier sehen sowohl Audi als auch Huawei ein enormes Wachstumspotenzial. Einer Studie von Deloitte zufolge sollen in den nächsten 15 Jahren in Deutschland 740.000 autonom agierende Autos unterwegs sein.

Ein selbständig fahrender Tesla im Video:

Autonome Autos: Tesla verspricht erneut den Durchbruch

Wie schwierig es ist, einen verlässlichen Autopiloten herzustellen, weiß wohl niemand besser als Tesla. Immer mal wieder gibt Elon Musk an, dass der Durchbruch beim autonomen Fahren kurz bevorstehen würde. Das „Full Self-Driving“ soll, so der Tesla-CEO zuletzt, im Jahr 2022 Realität werden.