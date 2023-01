In der vergangenen Woche startete mit „The Last of Us“ das erste Serien-Highlight im Jahr 2023. Pünktlich zum Release der zweiten Folge gibt es ein gruselig-ekeliges Easter-Egg in der Google-Suche.

Das Easter-Egg zur Serie lässt sich schnell finden: Gebt einfach den Suchbegriff „The Last of Us“ oder „Last of Us“ ein und startet die Suche wie gewohnt. Wartet danach einen kleinen Moment oder scrollt ein kleines Stück nach unten.

The Last of Us: Pilzbefall in der Google-Suche

Neben den üblichen Suchergebnissen zur Serie seht ihr unten ein Pilz-Symbol. Drückt auf das Symbol und lasst euch überraschen, aber nicht infizieren! Das Easter-Egg gibt es sowohl in der Desktop-Version als auch in der Google-Suche in der Browser-App auf dem Smartphone. Ihr findet es bei verschiedenen Browsern, seid also nicht auf Google Chrome festgelegt, sondern könnt zum Beispiel auch Microsoft Edge nutzen, um die witzig-gruselige Animation zu finden.

Haltet Ausschau nach diesem Pilzsymbol (Bildquelle: GIGA)

Auch in der Videospielvorlage gibt es Easter-Eggs, zum Beispiel dieses hier:

Probiert es gleich aus! Wer dazu keine Zeit oder Lust hat, erfährt im nächsten Absatz etwas mehr zum Easter-Egg.

The Last of Us: Folge 2 ab heute verfügbar

Sobald ihr auf das neue Symbol unten im Browser-Fenster drückt, wird euer Bildschirm von einem (natürlich rein virtuellen) Pilz befallen. Je häufiger ihr den Button betätigt, umso mehr werden Sporen erscheinen in den Suchergebnissen.

Gibt es einen Ausweg? Ja, natürlich bleibt euer Bild nicht dauerhaft so verdeckt. Aber schaut doch selbst, wie der Bildschirm-Pilz so wächst (Jetzt ausprobieren).

Was es mit den Pilzen auf sich hat, könnt ihr in der Serie „The Last of Us“ erfahren. Die erste Folge gab es in der letzten Woche, die zweite Ausgabe gibt es seit heute früh zu sehen. Einschalten könnt ihr mit einem Pay-TV-Abonnement bei Sky oder über den Streaming-Dienst WOW. Bei WOW benötigt ihr das Serien-Abo. Derzeit bekommt ihr den Zugang in den ersten 6 Monaten für vergünstigte 7,99 Euro monatlich statt der üblichen 9,99 Euro. Zum Angebot.

Bei Google lässt man sich immer wieder Easter-Eggs für die Suchergebnisse einfallen. So gab es zum letzten Batman-Kinofilm bereits eine Animation in der Suche. Ein Klassiker versteckt sich hinter dem Suchbegriff „do a barrel roll“. Weitere versteckte Funktionen erklären wir hier: Die 22 lustigsten Google-Easter-Eggs.

