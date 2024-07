The Last of Us Staffel 2: Neue Bilder bringen Fans auf die Palme

Die zweite Staffel der Hit-Serie The Last of Us wird mit Spannung erwartet und befindet sich aktuell in Produktion. Neue Bilder vom Set versetzen einige Fans jetzt in Rage, doch ist die Aufregung wirklich gerechtfertigt?

The Last of Us Staffel 2: Neue Bilder sorgen für Wirbel

Auf Twitter kursieren neue Bilder vom Dreh der zweiten Staffel von HBOs Hit-Serie The Last of Us – und wie zu erwarten war, spalten die Fotos die Community. Zahlreiche Kommentatoren haben etwas an dem Look der dargestellten Figuren auszusetzen, doch die teilweise üble Kritik scheint ziemlich weit hergeholt.

Die neuen Bilder, die vom Account The Last of Us News geteilt wurden, zeigen die Schauspielerinnen Bella Ramsey (Ellie) und Isabela Merced (Dina), wie sie mit gezogenen Waffen durch eine scheinbar verlassene Stadt, womöglich Seattle, streifen.

The Last of Us: PlayStation-Serie ist Kritik gewohnt

Die User kritisieren, dass die Kostüme zu weit von der Spielvorlage entfernt seien. Sowohl Dinas als auch Ellies Haare seien demnach in einer Zombie-Apokalypse unpraktisch lang und fielen im Spiel kürzer aus. Eine noch größere Diskussion löst allerdings Ellies Tattoo aus, das im Spiel beinahe ihren gesamten Unterarm bedeckt und ihre Bisswunde versteckt.

Obwohl es sich dabei eher um Details handelt und Set-Bilder dieser Art auch noch nicht zu 100 Prozent repräsentativ für das Endprodukt sein müssen, fallen die Reaktionen darauf teilweise ziemlich überzogen aus. Zahlreiche User überschreiten mit ihrer Kritik zudem deutlich persönliche Grenzen und setzen damit ein trauriges Schema von The Last of Us fort, denn sowohl die Serie als auch die Spiele waren in der Vergangenheit bereits Ziel von dumpfen Internettrollen.

Immerhin muss aber auch gesagt werden, dass einige Fans auf Twitter schlicht mit großer Vorfreude auf die Bilder reagieren – die neue Staffel soll 2025 erscheinen und sowohl Gamer als auch Nicht-Gamer erwarten die Fortsetzung der emotionalen Geschichte um Ellie und Joel mit Spannung.

