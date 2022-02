Das Witcher-Universums bekommt Zuwachs! Während sich Serien-Fans noch an der zweiten Staffel auf Netflix erfreuen, können sich Gamer schon bald auf ein neues Witcher-Spiel gefasst machen: Project Golden Nekker.

The Witcher Facts

Was ist Project Golden Nekker?

Seit dem Release von The Witcher 3: Wild Hunt ist Hexer Geralt von Riva eine feste Größe in der Videospielwelt und begeistert zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels immer noch unglaubliche 36.000 User auf Steam (Quelle: Steamcharts). Nicht wenige davon werden wohl just in diesem Moment eine Partie Gwent spielen. Und weil das Ingame-Kartenspiel so beliebt ist, erhält es in diesem Jahr mit Project Golden Nekker einen eigenen Ableger.

Aber Moment mal! Gibt es denn nicht schon ein offizielles Videospiel zu Gwent? Korrekt. 2017 erschien mit Gwent - The Witcher Gard Game eine Standalone-Version des Kartenspiels. Laut CD Projekt Red, dem Entwicklerteam hinter Project Golden Nekker, soll sich das neue Spiel grundlegend von den bisherigen Versionen des Kartenspiels unterscheiden und eine ganz eigene Singleplayer-Erfahrung bieten. Project Golden Nekker ist also somit kein Add-on, was durchaus naheliegend gewesen wäre und wie man das zum Beispiel von Blizzards Hearthstone gewohnt ist.

Eine ganz neue Singeplayer-Erfahrung

Schon seit einigen Monaten teasert CD Projekt Red das Spiel mit Hinweisen in diversen Gwent-Streams und Community-Podcasts an. Insofern war für Fans auch abzusehen, dass es sich bei dem neuen Spiel nicht um The Witcher 4 handelt, sondern um etwas anderes. Handfeste Details will der polnische Entwickler allerdings noch nicht preisgeben, so äußert sich Paweł Burza, der Gwent Comms Lead, folgendermaßen zu dem neuen Game:

„Es ist kein weiteres Witcher-Tales-Spiel, sondern etwas anderes. Wir wollen einen fesselnden Singleplayer für Spieler bieten, die einen solchen Modus dem kompetitiven Multiplayer von Gwent vorziehen.“ (Quelle: IGN)

Laut Game Director Vladimir Tortsov wird ein vollständiger Reveal, inklusive dem finalen Namen, aber schon bald erfolgen. Bis dahin können sich die Fans vom Hexer an den ersten Concept Arts erfreuen, die unter anderem den namensgebenden Golden Nekker und ein flammendes Ungetüm zeigen.

Quelle: CD Projekt Red Quelle: CD Projekt Red Quelle: CD Projekt Red Quelle: CD Projekt Red Quelle: CD Projekt Red

Fun Fact: Nekker sind in der Witcher-Welt kleine Monster, die ihren ersten Auftritt in The Witcher 2: Assassins of Kings hatten. Im Vergleich zu anderen Kreaturen sind Nekker aber keine besonders große Gefahr für Geralt. Aber wer weiß, wozu der goldene Nekker in der Lage ist?