Trotz Verbrenner-Aus: VW ist noch lange nicht fertig

Der Absatz von E-Autos lässt bei VW zu wünschen übrig. Die Antwort überrascht: Statt die E-Strategie aufzuwerten, sollen Milliarden in Verbrennungsmotoren gesteckt werden. „Die Zukunft ist elektrisch, aber die Vergangenheit ist noch nicht vorbei“, sagt VW-Finanzvorstand Arno Antlitz.

VW investiert 60 Milliarden Euro in Verbrenner

Volkswagen will in den kommenden Jahren 60 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren investieren. Dies sei eine pragmatische Antwort auf die unterschiedlichen Marktanforderungen, heißt es. Seine Ambitionen in der Elektromobilität will der Konzern aber nicht aufgeben: 120 Milliarden Euro sollen in Elektrifizierung und Digitalisierung fließen.

Der Verbrennungsmotor bleibt laut VW ein wichtiger Teil der Produktpalette, auch wenn Elektroautos künftig den Großteil des Portfolios ausmachen sollen. „Die Zukunft ist elektrisch, aber die Vergangenheit ist noch nicht vorbei“, sagt VW-Finanzvorstand Arno Antlitz (Quelle: Frankfurter Rundschau). Trotz derzeit enttäuschender Verkaufszahlen von Modellen wie dem ID.3 und ID.4 sollen Elektroautos bis 2030 80 Prozent der VW-Verkäufe ausmachen.

Die Investitionsentscheidung spiegelt auch eine globale Realität wider, auf die VW hinweist: Während in einigen Regionen, vor allem in Europa, die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wächst, sieht es weltweit oft anders aus. In einigen Regionen werden Verbrennungsmotoren aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen weiterhin notwendig sein, so der Konzern. Mit aktuellen E-Auto-Modellen seien bestimmte Distanzen ohne ausreichende Ladeinfrastruktur nicht zu bewältigen.

Das ist VWs Plan für günstige E-Autos:

VW: Voll elektrifiziert bis 2035

Trotz milliardenschwerer Investitionen in die Verbrennertechnologie hält Volkswagen an seinem Ziel fest, bis 2035 eine vollständig elektrifizierte Fahrzeugflotte in Europa anzubieten.

Die Einführung der Scaleable Systems Platform ab 2028 soll eine neue Generation von E-Fahrzeugen ermöglichen. Zuvor wird ein vergleichsweise günstiger VW.ID 2 erwartet, der noch 2024 vorgestellt werden soll. Für 2027 ist der VW ID.1 geplant.