VW muss sich der Realität beugen: Das neuste E-Auto der Wolfsburger ist schon vor Marktstart spät dran. Den hat man nun nach hinten verschoben. Unklar ist noch, ob es Auswirkungen bei den Lieferzeiten geben wird.

Volkswagen Facts

ID.5 lahmt: Volkswagen verschiebt Marktstart von neuem E-Auto

VW kann den geplanten Marktstart des neuen E-Autos ID.5 nicht halten. Eigentlich sollte es im April bereits losgehen, die ersten Wagen bei den Händlern ankommen. Nun hat man sich aber offenbar entschieden, noch länger zu warten. Der neue Termin liege in der ersten Maiwoche, die SUV-Coupés sollen demnach ab dem 6. Mai 2022 bei den Händlern eintreffen.

Das geht aus einem Bericht der Automobilwoche hervor, in dem man sich auf eine Mitteilung des Volkswagenkonzerns an die Händler beruft (via Ecomento). Doch auch dieser Termin ist nicht gesichert. Er stehe unter der Voraussetzung, dass VW alle Partner mit Ausstellungs- und Vorführwagen beliefern könne. Man wolle keine Händler benachteiligen, heißt es.

Obwohl teilweise schon an den Zielorten angekommen, sollen die Fahrzeuge nun nicht weiter ausgeliefert werden. Eventuell müssen Ausstellungsfahrzeuge neu verteilt werden, um eine flächendeckende Versorgung zu erreichen. Die Maßnahme spricht Bände über die Nachschubsituation bei Volkswagen.

Wer sich den ID.5 live ansehen möchte, muss wieder einmal Geduld mitbringen. Ob sich die aktuelle Verspätung beim Marktstart auf den Lieferzeitpunkt auswirken wird, lässt sich nicht sagen. VW hatte erst kürzlich versprochen, Kunden könnten ihre Neuwagen nur vier Monate nach Bestellung in Empfang nehmen – bei den derzeit branchenweit hohen Wartezeiten eine echte Ansage.

Trotz Verspätung: VW-Kunden können bei Elektroautos noch hoffen

Dass man bei VW Mühe haben würde, den Termin zu halten, kommt nicht überraschend: Im Zuge des Kriegs in der Ukraine wurden die Werke in Zwickau und Dresden geschlossen. Beide werden zu VWs ersten reinen E-Auto-Standorten, in Zwickau läuft der ID.5 vom Band. Nach den Lieferproblemen bei Chips blieben zuletzt vor allem Kabelbäume aus der Ukraine aus.

Immerhin: Die Wiederaufnahme der Produktion läuft wohl schneller an als vorgesehen, wie die Automobilwoche ebenfalls berichtet. Ein Teil der Lieferungen aus der Ukraine soll bereits wieder in Deutschland ankommen. In Zwickau gehe es daher schon nächste Woche wieder los, eine Woche früher als geplant.