Weniger als 11 Euro bei Amazon: Abkühlung für überhitzte Smartphone-Nutzer

Der Sommer hat erst angefangen und wird uns allen noch ordentlich einheizen. Wem es allerdings zu heiß wird, der will schnell Abkühlung. Gefunden haben wir sie in einem aktuellen Angebot bei Amazon. Der Händler verkauft nämlich gerade einen mobilen Ventilator mit eingebauter Powerbank besonders günstig. Danach haben Smartphone-Nutzer lange gesucht.

Handventilator mit Powerbank: Genau das Richtige für iPhone- und Smartphone-Nutzer

Wenn es so richtig heiß ist, wünscht man sich schon mal, man hätte einen Ventilator dabei. Der Handventilator von Tecknet bei Amazon erfüllt diese Hoffnung – klein, mobil und leicht. Für kurze Zeit gibt es das Modell in Weiß bei Amazon für nur 10,97 Euro (bei Amazon ansehen). Regulär kostet der sonst knapp 20 Euro.

TECKNET Handventilator mit Powerbank (5.200 mAh) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 15:18 Uhr

Es gibt auch noch andere Farben (Blau, Grün und Pink), doch die kosten alle mehr – zwischen 13,59 Euro und 16,99 Euro. Wir wissen leider nicht, wie lange der Sonderpreis gilt, doch zu lange solltet ihr besser nicht überlegen.

Das clevere Gadget vorgestellt im Video:

TECKNET Handventilator mit Powerbank

Wer sich die Verlagskosten sparen will, der sollte entweder ein Prime-Abo besitzen (30 Tage kostenlos testen) oder aber noch weitere Dinge bestellen. Ab einem Bestellwert von 39 Euro oder mehr fallen keine Verlagskosten an.

Der Handventilator sorgt für eine effektive Abkühlung und das in drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen. Doch der eigentliche Clou: Der Ventilator ist gleichzeitig auch eine Powerbank. Der mobile Akku mit einer Kapazität von 5.200 mAh versorgt nämlich nicht nur das Gebläse mit Strom, sondern spendet auch Smartphones über den eingebauten USB-Anschluss genügend Energie.

Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones verschaffen sich also nicht nur eine Abkühlung im heißen Sommer, sondern betanken nebenbei ihr iPhone oder Android-Smartphone mit Strom – ziemlich clever.

Kühle Brise und immer genügend Power zur Hand. (Bildquelle: Amazon)

Gut zu wissen: Wird das Gerät von Tecknet allein als Ventilator verwendet, funktioniert dies in der niedrigsten Geschwindigkeit bis zu 30 Stunden am Stück, in der höchsten Stufe sind es immer noch 10 Stunden.

Starke Kundenmeinungen und ein Herstellerversprechen

Stellt sich nur noch die Frage: Kann so etwas preisgünstiges überhaupt etwas taugen? Die bisherigen Kundinnen und Kunden geben darauf eine eindeutige Antwort. Fast 3.000 Käufer geben nämlich im Schnitt eine sehr gute Bewertung von 4,6 von maximal 5 Sternen bei Amazon.

Noch deutlicher wird das positive Bild beim Blick auf die Bewertungen im Detail. Eine große Mehrheit von 74 Prozent vergibt die volle Punktzahl, hinzu kommen noch 17 Prozent, die allein einen Punkt abziehen. In Gänze macht dies 91 Prozent mehr als nur zufriedene Kunden. Selbst der Hersteller ist von seinem Produkt so sehr überzeugt, dass er glatt 36 Monate Garantie darauf gibt. Und all das für einen mobilen Handventilator mit eingebauter Powerbank, der keine 11 Euro kostet.