Auf diesen Tag haben viele WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer schon gewartet. Eine praktische Funktion, die man schon von Facebook kennt, wird endlich für ausgewählte Menschen im WhatsApp-Messenger freigeschaltet. So kann man erstmals auf Nachrichten reagieren, ohne wirklich antworten zu müssen.

WhatsApp: Erste Nutzer können Reaktionen verwenden

Bereits seit längerer Zeit ist bekannt, dass WhatsApp eine neue Funktion entwickelt, mit der man wie bei Facebook auf Nachrichten reagieren kann. Man bekommt eine Auswahl von Emojis zur Verfügung gestellt und kann diese dafür verwenden. Man hält einfach einen Beitrag länger gedrückt und bekommt daraufhin die sechs Emojis angezeigt. Jedes Emoji wird dann an die Nachricht angehängt. In der neuesten Beta-Version von WhatsApp für Android können einige Nutzer das schon machen. Die WhatsApp-Insider von WABetaInfo haben eine entsprechende Animation erstellt:

Besonders in größeren Gruppen kann diese Funktion sehr praktisch sein. Normalerweise kann man in WhatsApp nur antworten, wenn man eine Nachricht schreibt. Mit den Reaktionen könnte das nun viel übersichtlicher werden. Aktuell können nur einige WhatsApp-Nutzer der neuesten Beta-Version unter Android auf die Funktion zugreifen. Bei mir wurde sie leider noch nicht freigeschaltet. Es gibt aber schon Erfolgserlebnisse. Wenn in der Testphase keine Probleme auftauchen, dürfte die neue Funktion bald für alle freigeschaltet werden.

WhatsApp: Reaktionen auch für iPhone und im Web

Aktuell können die Reaktionen in WhatsApp nur wenige Nutzer der Beta-Version unter Android ausprobieren. Das Unternehmen hat aber schon alle Vorbereitungen getroffen, um die Reaktionen auch auf iPhones und im Web bereitzustellen. Ziel ist es, dass die Reaktionen natürlich überall gleichzeitig angezeigt werden können. Es macht keinen Sinn, diese Funktion auf eine Plattform zu beschränken. Sobald alles funktioniert, werden Reaktionen für alle freigegeben. Wir werden euch informieren.

