WhatsApp wird gehörig aufgebohrt: Der beliebte Messenger erhält gleich fünf Neuerungen. Eine davon dient der Privatsphäre und schützt vor neugierigen Blicken.

Der WhatsApp-Status gehört zu den beliebtesten Funktionen im Messenger. Statusmeldungen an Kontakte verschwinden nach 24 Stunden wieder – ideal also für kurze Updates zwischendurch. Dass WhatsApp am Status tüftelt, überrascht also nicht. Bemerkenswert ist aber die Vielzahl der Neuerungen, die der Messenger jetzt angekündigt hat.

Fünf Neuerungen für den WhatsApp-Status

Der WhatsApp-Status erhält eine Reihe von Neuerungen. (Bildquelle: Meta)

Gleich fünf neue Funktionen erhält der WhatsApp-Status. „Mit ihnen ist es noch einfacher, dich mit anderen zu verbinden und zu kommunizieren“, verspricht WhatsApp in der Ankündigung (Quelle: WhatsApp). Die fünf Neuerungen fassen wir zusammen:

Auswahl eines Privatpublikums : Nicht jeder Status ist auch für jeden Kontakt geeignet. Das weiß auch WhatsApp und ermöglicht es jetzt, die Privatsphäre-Einstellungen für jeden Status zu aktualisieren. So können WhatsApp-Nutzer bei jedem neuen Status entscheiden, wer ihn sehen soll und wer nicht. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Status wiederverwendet.

Kennzeichnung für behaltene Nachrichten

Die Neuerungen im Status sind für viele Nutzer bereits seit einiger Zeit verfügbar. WhatsApp fasst sie jetzt lediglich zusammen. Noch warten müssen WhatsApp-Nutzer hingegen auf eine Kennzeichnung für Nachrichten, die trotz automatischer Löschung behalten werden. Dieses Kennzeichnungssymbol wird derzeit intern getestet.