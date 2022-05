Den Europäern vergeht anscheinend die Lust an Xiaomi, Samsung und anderen Smartphone-Herstellern. Neue Zahlen belegen den massiven Aufstieg eines anderen Produzenten, der in Europa in nur einem Jahr extrem zugelegt hat.

Realme: China-Hersteller legt in Europa zu

Die Smartphone-Hersteller hatten es in letzter Zeit nicht leicht, Kunden von ihren Produkten zu überzeugen. Das machen neue Zahlen der Analysefirma Canalys deutlich. Ihnen zufolge ist der Anteil verkaufter Handys in Europa um ganze 10 Prozent gefallen. Während fast alle Hersteller Verluste hinnehmen mussten, kann bei Realme von einer Krise keine Rede sein.

Zwar ist der Marktanteil des chinesischen Produzenten nach wie vor überschaubar, doch anders als die Android-Konkurrenz konnte Realme im Vergleich deutlich beim Handy-Absatz zulegen. Zwischen dem ersten Quartal 2021 und den ersten drei Monaten des Jahres 2022 gab es einen europaweiten Anstieg von 177 Prozent. Der Marktanteil ist insgesamt von 2 auf 5 Prozentpunkte gestiegen (Quelle: Canalys).

Konnte Realme im ersten Quartal 2021 in Europa nur 800.000 Smartphones verkaufen, ist die Anzahl in einem Jahr auf 2,1 Millionen gestiegen. Das dürfte unter anderem am Realme 9 Pro (Plus) liegen. Kürzlich machten sich noch die Handys Realme 9 und Realme 9 5G auf den Weg nach Europa. Mit dem Realme Pad Mini steht jetzt auch ein neues Android-Tablet bereit.

Europa: Xiaomi und Oppo verlieren

Während Realme stark zugelegt hat, liefen die Geschäfte vor allem bei Xiaomi und Oppo auf dem Kontinent deutlich schlechter. Innerhalb eines Jahres ging es für Xiaomi um ganze 22, bei Oppo um 12 Prozent zurück. Xiaomis Marktanteil ist von 23 auf 20 Prozentpunkte gesunken, Oppo kann sich bei 4 Prozentpunkten halten.

Auch Samsung muss beim Smartphone-Absatz in Europa ein Minus von 9 Prozentpunkten beklagen. Aus 16,1 Millionen verkaufter Handys sind in einem Jahr 14,6 Millionen geworden.