Bildquelle: Poco

Für Xiaomi könnte es in letzter Zeit nicht besser laufen. Das chinesische Unternehmen feiert einen Erfolg nach dem anderen. Jetzt hat man etwas geschafft, worüber sich das Unternehmen besonders freut – und nicht nur der Hersteller, sondern auch die Fans.

Xiaomi Poco X3 extrem beliebt bei Amazon

Bereits nach der Vorstellung des Poco X3 war abzusehen, dass Xiaomi mit dem neuen Android-Handy ein absoluter Erfolg gelungen ist. Wenige Tage nach der Ankündigung hat der chinesische Hersteller einen sogenannten „Flash Sale“ veranstaltet. Gibt es in China sehr oft, mittlerweile aber auch immer öfter in Deutschland. Hatte OnePlus beim Nord auch gemacht. Es steht eine begrenzte Anzahl von neuen Smartphones zu einem reduzierten Preis zur Verfügung. In dem Fall wurde das Poco X3 mit 64 GB internem Speicher für schlappe 199 Euro verkauft. Das 128-GB-Modell kostet mit 249 Euro nicht viel mehr. Der sowieso schon günstige Preis war also so verführerisch geworden, dass das Handy in kürzester Zeit zum absoluten Verkaufsschlager wurde und bei Amazon den ersten Platz erobert hat. Das hat Xiaomi auf Facebook verkündet:

Der Staub hat sich gelegt, der Ansturm ist vorbei - Zeit für ein Resümee: Wir lassen das mal so stehen. 😉 👉 Wer von... Gepostet von Xiaomi Deutschland am Freitag, 11. September 2020

Der Rabatt für das kleine Modell ist mittlerweile ausgelaufen, wer sich die 128-GB-Version aber gönnen möchte, der kann immer noch zum reduzierten Preis von 249 Euro zuschlagen. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Nach Ablauf der Aktion wird es wieder etwas teuer.

Wieso kaufen so viele Menschen das Poco X3?

Das Poco X3 ist für den verlangten Kurs ein echter Preis-Leistungs-Kracher. Sogar noch mehr als andere Xiaomi-Handys. So besitzt es beispielsweise ein 120-Hertz-Display, das man sonst nur in der Luxus-Klasse findet. Zudem ist ein brandneuer und schneller Prozessor verbaut. Dazu eine durchaus brauchbare Kamera und es kommt aktuelles Android zum Einsatz. Das Handy sieht auch sehr schön aus und besitzt einen riesigen 5.160-mAh-Akku, der sich schnell aufladen lässt. Mehr Smartphone braucht niemand. Das haben erste Tests des Handys festgestellt. Dem können wir aktuell nur zustimmen.