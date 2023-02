Xiaomi gehört zu den chinesischen Unternehmen, die immer wieder mit Smartphone-Technologien neue Superlativen schaffen, wo die Konkurrenz kaum mithalten kann. Genau das ist jetzt wieder passiert. Xiaomi hat eine absurd schnelle Ladetechnologie entwickelt und im Video demonstriert.

Xiaomi lädt Smartphone in 5 Minuten komplett auf

Während Samsung als größter Smartphone-Hersteller der Welt sein Galaxy S23 (Test) immer noch mit maximal 25 bis 45 Watt lädt, hat Xiaomi der Konkurrenz gezeigt, wo der Hammer hängt. Erst kürzlich hat ein chinesischer Konkurrent mit dem Realme GT 3 ein Smartphone angekündigt, welches mit 240 Watt lädt und einen 4.600-mAh-Akku in knapp unter 10 Minuten von 0 auf 100 Prozent auflädt. Das hat Xiaomi nicht lange auf sich sitzen lassen und seine 300-Watt-Ladetechnologie demonstriert. Das speziell modifizierte Redmi Note 12 Pro+ mit 4.100-mAh-Akku lädt mit 300 Watt in genau 5 Minuten von 0 auf 100 Prozent:

Xiaomi lädt Smartphones mit 300 Watt in 5 Minuten auf

Bereits nach 2 Minuten und 12 Sekunden ist das Xiaomi-Handy zu 50 Prozent aufgeladen. Wenige Sekunden später sind es schon 80 Prozent und nach genau 5 Minuten 100 Prozent. So schnell lädt kein anderes Smartphone auf der Welt. Xiaomi zeigt beim Laden ein Messgerät an, sodass ihr genau sehen könnt, wie hoch die Leistungsaufnahme ist. 300 Watt werden zwar nicht erreicht, dafür aber 290 Watt. Am Ende zählt das Ergebnis und das ist beeindruckend. Xiaomi hat der Smartphone-Konkurrenz wieder einmal gezeigt, wer die schnellste Ladetechnologie besitzt.

Xiaomi verwendet neue Akku-Technologie

Um eine so hohe Ladeleistung zu erreichen, hat Xiaomi den Akku neu aufgebaut und „15C-Zellen“ verwendet. Bei der 210-Watt-Schnellladetechnologie sind es nur „10C-Zellen“. In Kombination mit einer höheren Leistungsdichte, verringerten Wärmeentwicklung und weiteren Verbesserungen ist diese unglaublich schnelle Ladetechnologie möglich. Dabei hat Xiaomi den Akku aber wieder ein Stück kleiner gemacht, sodass die Ladegeschwindigkeit am Ende deutlich sinkt. Ob und wann diese 300-Watt-Schnellladetechnologie in ein Smartphone eingebaut wird, ist nicht bekannt. Die 210-Watt-Schnellladetechnologie von Xiaomi kommt nur in einem Sondermodell in China zum Einsatz.

