Xiaomi hat heute ein neues Handy gezeigt, dass die Zukunft des Smartphones werden könnte. Optisch und technisch hat der chinesische Konzern aus dem Vollen geschöpft und ein Smartphone enthüllt, das zumindest teilweise Realität werden könnte.

Xiaomi zeigt Quad-Curved-Smartphone ohne Anschlüsse

Für Xiaomi beginnt bald eine neue Zukunft, in der Smartphones mit mehr als nur einem vollflächigen Display ausgestattet sind. Der chinesische Konzern stellt sich nämlich ein Handy mit Quad-Curved-Waterfall-Display vor, das an allen vier Seiten des Geräts stark abgerundet ist. Nur die Ecken bleiben frei. So weit ist die Technologie noch nicht, dass man auch die Ecken mit einem Display bedecken könnte. An den Seiten können dann Informationen angezeigt werden. Xiaomi geht sogar so weit, dass die Statusinfos des Handys an die rechte Seite wandern. Da keine Tasten mehr vorhanden sind, muss die Lautstärke per Wischbewegung geändert werden – ähnlich wie man es von Huawei schon kennt.

Im nachfolgenden Video wird das Handy demonstriert:

Da das Xiaomi-Handy nun an der Front und den Seiten überall ein Display besitzt, gibt es natürlich keine Anschlüsse mehr. Das Handy wird also komplett kabellos aufgeladen. In der Hinsicht ist das chinesische Unternehmen der Konkurrenz weit voraus. Kürzlich wurde eine Technologie vorgestellt, mit der man Handys wirklich komplett kabellos aufladen kann. Das funktioniert auf eine Distanz von mehreren Metern. Xiaomi hat zudem eine Technologie entwickelt, mit der man ein Handy mit 80 Watt über eine kabellose Ladestation aufladen kann. Das Handy wäre also innerhalb von Minuten komplett aufgeladen. Im nachfolgenden Video wird die neue Technologie demonstriert:

Xiaomi treibt Innovationen voran

Während das Konzept bisher nur eine Machbarkeitsstudie ist und vermutlich so nie auf den Markt kommt, könnten einzelne Technologien davon durchaus umgesetzt werden. Handys ohne Anschlüsse werden der nächste Schritt sein und Xiaomi ist technologisch erstklassig darauf vorbereitet. Das Unternehmen ist generell ein Innovationstreiber auf dem Markt.