Kaspersky Anti-Virus 2020

What happens in Vegas, stays in Vegas: Aaron Chervenak hat in der Stadt des Glücksspiels und der kurzlebigen Liebe sein Smartphone geheiratet. Dahinter steckt allerdings keineswegs eine bizarre Liebesgeschichte rund ums Thema Objektophilie, sondern eine irgendwie seltsame Kampagne des Antivirus-Herstellers Kaspersky.