Cash Group: Geldautomaten in der Nähe finden und Liste der Banken

Je nachdem, bei welcher Bank man ein Konto hat, kann man nicht nur bei hauseigenen Geldautomaten kostenlos Geld abheben, sondern auch bei Automaten von Partnerbanken und an anderen Stellen. Ein großer Zusammenschluss ist dabei die „Cash Group“. Wo findet man den nächsten Cash-Group-Automaten in seiner Nähe?

Ist die eigene Bank Teil der Cash Group, kann man mit der Girocard auch bei anderen teilnehmenden Banken Geld ohne Gebühren abheben.

Cash Group: Automaten in der Nähe

Seid ihr gerade unterwegs und sucht nach einem Geldautomaten, bei dem ihr keine Gebühren bezahlen wollt? Im Webangebot der Cash-Group findet man alle Abhebestellen in der Nähe:

Ruft dafür die Webseite der Cash Group auf. Gebt in das Suchfeld euren aktuellen Standort ein. Es reicht auch die Postleitzahl. Anschließend seht ihr alle Standorte der entsprechenden Geldautomaten in eurer Nähe. Tippt ein Ergebnis auf der Karte oder in der Liste an, um weitere Informationen zum Standort zu erhalten. So erfahrt ihr die Adresse und den Namen der entsprechenden Bank. Mit dem Button „Routenplaner“ könnt ihr euch den Weg zum jeweiligen Automaten anzeigen lassen.

Achtet beim Geldabheben auf dieses Logo:

Findet ihr dieses Symbol in Automatennähe, ist das Abheben für Cash-Group-Kunden kostenlos (© Cash Group)

Die Farben rechts symbolisieren die einzelnen teilnehmenden Banken.

Habt ihr ein Android-Smartphone, könnt ihr euch alle Standorte auch mit der „Cash Group Finder“-App anzeigen lassen. Die App ist aber keine offizielle Anwendung. Für iOS gibt es derzeit keine Cash-Group-App. Früher gab es eine Anwendung, seit iOS 11 wird die App aber nicht mehr weiterentwickelt.

Cash Group - Geldautomaten Tracking Ville

Die App nutzt die Standortfunktion des Smartphones. Anhand eurer aktuellen Position werden also Banken mit passenden Geldautomaten auf einer Karte angezeigt. Dank Offline-Datenbank kommt die App auch ohne mobiles Internet aus. Im Gegensatz zur Webseite handelt es sich bei den Cash-Group-Apps nicht um offizielle Anwendungen der Cash-Group-Organisation. Dennoch wird angegeben, die Liste regelmäßig zu pflegen.

Liste der Cash Group Banken

Die Cash Group gibt es seit 1998. Die Liste der aktuellen Cash-Group-Banken:

Commerzbank

Deutsche Bank

HypoVereinsbank (UniCredit Bank)

Postbank

Inklusive Tochterunternehmen

Zudem sind auch die Tochterbanken und Direktbanken dieser Institute, wie etwa die DKB (Deutsche Kreditbank) oder die Comdirect, über Kooperationen angeschlossen. Insgesamt stehen den Kunden damit deutschlandweit rund 5.000 Geldautomaten zur Verfügung, an denen sie gebührenfrei Bargeld abheben können. In den Apps der Banken findet man ebenfalls eine Übersicht aller Cash-Group-Automaten in der Nähe. Viele Banken bieten in ihrer App eine Standortbestimmung via GPS an, sodass euch direkt die nächsten Geldautomaten angezeigt werden. So lässt sich auch unterwegs bequem und kostenfrei Bargeld abheben, ohne lästige Fremdgebühren zu zahlen.

Was ist mit Shell?

Jahrelang konnte man auch an den Kassen der über 1.000 Shell-Tankstellen in Deutschland kostenlos Bargeld abheben. Im Juli 2025 wurde dieser Service jedoch eingestellt. Zum 30.06.2025 wurde die Kooperation zwischen Shell und den Cash-Group-Banken aufgelöst. Besonders Nutzer in ländlichen Regionen sind davon stark betroffen, da es in kleineren Orten wenige Bankfilialen gibt. Als Alternative kann man die kostenlosen Bargeldoptionen in verschiedenen Supermarktkassen nutzen.

So kann man unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel bei Lidl, Edeka oder dm Geld abholen. Das geht unabhängig von der genutzten Bank, es muss aber normalerweise für einen Mindestbetrag eingekauft werden. Postbank-Kunden können zudem auf den Service „Bargeld-Code“ zugreifen, mit dem man an über 12.500 Standorten in Deutschland Geld ein- oder auszahlen kann. Mehr zu dem Angebot.

Die Cash Group ist nicht der einzige Zusammenschluss von Banken für das kostenlose Geldabheben. Daneben gibt es unter anderem das Bankcard-Service-Netz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Sparkassen-Finanzgruppe sowie die Cashpool-Gruppe.