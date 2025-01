Drei iPhones sind raus: Apple muss Verkauf stoppen – Auswirkungen für Kunden

Wer momentan bei Apple direkt nach einem iPhone 14, iPhone 14 Plus oder dem noch immer aktuellen iPhone SE der dritten Generation sucht, geht ab sofort leer aus. Apple musste alle drei Smartphones noch kurz vor Jahresende aus dem eigenen Shop entfernen. Es stellen sich die Fragen: Warum ist das so und welche Auswirkungen gibt es für Kundinnen und Kunden?

Apple stoppt Verkauf von iPhone 14, iPhone 14 Plus und iPhone SE

Der Bericht aus dem benachbarten Frankreich von Mitte Dezember 2024 stellte sich als korrekt heraus. Seit dem 28. Dezember kann man bei Apple innerhalb der Europäischen Union nun kein iPhone 14, iPhone 14 Plus und auch kein iPhone SE 3 mehr kaufen. Die letzten mit einem Lightning-Anschluss versehenen Smartphones von Apple sind nicht mehr Teil des offiziellen Produktportfolios.

Der Grund ist in einer EU-Verordnung zu suchen. Diese verbietet es Herstellern, Smartphones ohne USB-C-Anschluss für das kabelgebundene Laden in den Handel zu bringen. Die neue Regelung trat fristgerecht am letzten Wochenende des alten Jahres in Kraft. Alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche bleiben auch nach dem Verkaufsstopp bestehen. Kundinnen und Kunden müssen also nicht fürchten, vom Hersteller keine Hilfe mehr zu erhalten.

Erwähnenswert: Auch gebrauchte beziehungsweise wiederaufbereitete Geräte darf der Hersteller nicht mehr verkaufen. So wurden alle Modelle des iPhone 14, iPhone 14 Plus und des iPhone SE auch aus Apples Refurbished Store entfernt.

Außerhalb der EU, beispielsweise im Heimatland Apples, den USA, oder auch im Vereinigten Königreich hat all das keine Relevanz. Dort sind die drei betroffenen iPhones nach wie vor direkt über Apple erhältlich.

Doch gibt es in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit mehr, ein iPhone 14, iPhone 14 Plus oder ein iPhone SE zu kaufen? Doch, die gibt es. Externe Händler dürfen nämlich ihre Restposten veräußern. So gibt es beispielsweise bei Amazon noch immer das iPhone 14 (bei Amazon ansehen), das iPhone 14 Plus (bei Amazon ansehen) oder auch ein iPhone SE 3 (bei Amazon ansehen) zu kaufen – wenn auch nicht mehr in allen erdenklichen Modellvariationen.

iPhone SE 4: Apples bessere Alternative ab Frühjahr 2025

Zumindest beim iPhone SE sollte man sich unserer Meinung nach aber besser zurückhalten. Bereits im März dürfte nämlich das neue iPhone SE der vierten Generation von Apple vorgestellt werden. Dieses verfügt über einen USB-C-Anschluss und dürfte nicht nur deswegen die bessere Alternative sein. Im Inneren soll der A18-Chip aus dem iPhone 16 stecken, ebenfalls 8 GB an Arbeitsspeicher. Damit ist das neue iPhone SE 4 sogar für „Apple Intelligence“ gerüstet und überflügelt in diesem Punkt am Ende auch das iPhone 14.

Insofern ist der Verkaufsstopp der drei iPhone-Modelle zu verschmerzen, denn bereits in wenigen Monaten wird es eine günstige und bessere Alternative direkt von Apple geben.

Kam erst im Herbst 2022 auf den Markt:

iPhone 14 & iPhone 14 Plus | Big and Bigger | Apple

