iPhone-Nutzer zweiter Klasse: Apple hält geniales Feature weiterhin zurück – und das nervt

Nicht alle iPhone-Nutzer auf der Welt sind gleich, und wir hier in Europa hatten und haben oftmals das Nachsehen. Das zeigte sich zuletzt wieder deutlich mit dem Veröffentlichungsplan von iOS 18. Zwar bekommen auch wir, Monate nach den US-Amerikanern, endlich „Apple Intelligence“ spendiert, doch ein geniales Feature hält Apple weiterhin zurück. Muss das wirklich sein? Klären wir heute in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne von GIGA.

Manchmal fühlt man sich hierzulande tatsächlich wie ein iPhone-Nutzer zweiter Klasse. Viele Funktionen und Features, die uns Apple jedes Jahr auf der WWDC im Juni zeigt, bekommen wir in der EU nämlich gar nicht oder erst viel später. Beispiel: Apple Intelligence. Apples hauseigene KI findet erst in den nächsten Tagen mit dem Update auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 den Weg auf unsere iPhones und iPads – immerhin, besser spät als nie.

„iPhone-Synchronisierung“ auch in iOS 18.4 nicht vorhanden

Ein anderes geniales Feature wiederum wird uns nach wie vor vorenthalten – die „iPhone-Synchronisierung“, im Original „iPhone Mirroring“ genannt. Von der fehlt auch im sogenannten „Release Candidate“ von iOS 18.4, der letzten Vorabversion vor der Veröffentlichung, jede Spur (Quelle: MacRumors).

Dank der iPhone-Synchronisierung könntet ihr euer iPhone drahtlos steuern und direkt mit den passenden Apps und Benachrichtigungen interagieren – und das alles bequem vom Mac aus. Euer iPhone bleibt dabei gesperrt, sodass niemand sonst herumschnüffeln oder mitbekommen kann, was ihr gerade macht. Quasi die iPhone-Fernbedienung für den Mac. Hierzulande müssen wir leider auch weiterhin darauf verzichten.

Apple erklärt die Möglichkeiten des Features:

iPhone Mirroring – iPhone-Synchronisierung auf dem Mac fürs iPhone

Und warum? Apple schob bereits im letzten Jahr der EU die Schuld in die Schuhe. Konkret seien regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit den europäischen Wettbewerbsregeln – im Detail dem Digital Markets Act (DMA) – ursächlich für diese Entscheidung. Doch wirklich ins Detail geht Apple nicht. Schon verwunderlich, dass beispielsweise Apple Intelligence jetzt ohne jedwede bekanntgewordene Anpassung einfach so in der EU lanciert wird, die Fernsteuerung des iPhones vom Mac aus aber den Hersteller vor unlösbare Herausforderungen stellt.

Keine Machtspiele mehr, bitte!

Um ehrlich zu sein, ist mir nicht klar, wer nun wirklich die Verantwortung für diese Situation trägt – Apple, die EU? Gewiss ist allein, dass wir, die Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Heimat in Europa haben, die Zeche dafür zahlen müssen. Wir sind es, denen nützliche Funktionen vorenthalten werden – und das nervt.

Ich wäre sowohl Apple als auch den Regulierungsbehörden dankbar, wenn man diese Machtspiele mal beiseite schieben und den Nutzer wieder in den Mittelpunkt stellen würde. Wir wollen nämlich mit diesen kleinen Spielzeugen einfach nur arbeiten und unsere Freude daran haben. Also: Kriegt gefälligst euren Scheiß zusammen – schönen Sonntag noch!

iOS 18 in der Übersicht:

