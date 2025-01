Update-Desaster in Windows 11: Neue Version zerschießt zwei wichtige Funktionen

Die jüngsten Windows-11-Updates KB5050009 und KB5050021 entwickeln sich zum Albtraum für die Nutzer. Sowohl Bluetooth-Kopfhörer als auch Webcams verweigern nach der Installation ihren Dienst. Selbst die Deinstallation der Updates bringt nicht immer Abhilfe. Die Betroffenen sind aufgebracht, während Microsoft die Probleme bisher nicht offiziell bestätigt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nach Windows-11-Update geht Bluetooth-Audio nicht mehr

Die Probleme nach Installation der Januar-Updates für Windows 11 24H2 und 23H2 sind gravierend: Einige Nutzer berichten von kompletten Audio-Ausfällen bei Bluetooth-Kopfhörern. Auch externe USB-DACs, die viele Audiophile für hochwertige Klangwiedergabe nutzen, funktionieren nicht mehr.

Anzeige

Ein Nutzer beschreibt auf WindowsLatest: „Die Kopfhörer sind über einen externen USB-DAC verbunden, haben aber plötzlich aufgehört zu funktionieren. Ich konnte bestätigen, dass der DAC an anderem Laptop richtig läuft.“

Neben den Audio-Problemen sorgen auch Webcams für Kopfzerbrechen: Integrierte Webcams werden vom System nicht mehr erkannt – ein schwerwiegendes Problem in Zeiten von Home-Office und Video-Calls. Zusätzlich berichten Anwender von eingefrorenen Alt+Tab-Funktionen und Installationsfehlern mit dem Code 0x80070005 oder ständigen Aufforderungen zum Neustart.

Anzeige

Notfall-Lösung: Update deinstallieren

Die einzige halbwegs verlässliche Lösung besteht derzeit in der Deinstallation der problematischen Updates KB5050009 und KB5050021. Nutzer sollten anschließend die automatischen Windows-Updates pausieren, bis Microsoft die Probleme behoben hat. Wer die Updates noch nicht installiert hat, sollte mit der Installation warten. Für die Deinstallation: Windows-Einstellungen → Windows Update → Updateverlauf → Updates deinstallieren.

In wenigen Fällen scheint aber auch die Deinstallation des mutmaßlich defekten Updates nicht zu helfen. Die Probleme bestehen weiterhin. In solchen Fällen hilft aktuell nur noch eine komplette Neuinstallation von Windows 11. Alternativ könnt ihr euch aber auch in Geduld üben und hoffen, dass Microsoft zeitnah einen Hotfix nachschiebt, der sich der Probleme annimmt.

Anzeige

Keine Lust mehr auf Windows-Probleme? Dann lohnt sich ein Blick auf die drei wahrscheinlich besten Alternativen zum Microsoft-OS:

Lesetipp Die 3 besten Alternativen zu Windows

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.