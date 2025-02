WhatsApp mit drittem blauen Haken? Das steckt wirklich dahinter

Seit Jahren halten sich Gerüchte über einen dritten blauen Haken bei WhatsApp. Dieser soll angeblich anzeigen, dass der Chat-Partner einen Screenshot erstellt hat. Doch stimmt das wirklich? Jetzt hat sich sogar Meta selbst dazu geäußert.

WhatsApp: Kommt der dritte blaue Haken?

WhatsApp setzt seit Jahren auf das bekannte Haken-System, um den jeweiligen Sendestatus von Nachrichten anzuzeigen. Ein einzelner grauer Haken bedeutet, dass die Nachricht erfolgreich versendet wurde. Zwei graue Haken bedeuten, dass sie beim Empfänger angekommen ist. Sobald sich beide Haken blau verfärben, hat das Gegenüber die Nachricht gelesen – zumindest wenn die Lesebestätigung aktiviert ist.

In den sozialen Medien kursiert jetzt erneut das Gerücht, dass die Messenger-App künftig einen dritten blauen Haken einführt. Dieser soll angeblich anzeigen, wenn jemand einen Screenshot des Chats gemacht hat. Ein entsprechendes Video der spanischen Nachrichtenseite Marca heizt die Spekulationen an.

Was ist dran an den Gerüchten? Nichts. Der bekannte WhatsApp-Insider WABetaInfo hat die Meldung schnell als Fake News enttarnt (Quelle: WABetaInfo bei Twitter/X). WhatsApp arbeitet nicht an einem dritten blauen Haken. Auch die WhatsApp-Mutter Meta hat inzwischen gegenüber Medien bestätigt, dass ein solches Feature nicht geplant ist (Quelle: 20 Minuten). Offizieller kann ein Dementi kaum ausfallen.

WhatsApp: Keine Benachrichtigung bei Screenshots

Nutzer des Messengers sehen auch in Zukunft nicht durch einen weiteren blauen Haken, dass der Chat-Partner einen Screenshot von der Konversation erstellt hat. Ganz ohne Screenshot-Schutz kommt WhatsApp allerdings nicht aus: Schon jetzt lassen sich Profilbilder nicht einfach per Screenshot speichern. Auch bei Nachrichten, die mit dem Zusatz Einmalansicht verschickt werden, ist die Bildschirmaufnahme blockiert.

