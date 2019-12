Amazon-Gutschein selbst ausdrucken – Geschenk in letzter Minute

Hoppla, Weihnachten kommt doch zu plötzlich? Keine gute Geschenkidee gehabt? Oder soll das Geschenk sowieso auf dem digitalen Weg zugestellt werden? In solchen Fällen kann man die Präsente auch kurzfristig noch schnell besorgen, verschicken oder selbst ausdrucken. So läuft es ab:

Natürlich reden wir von Gutscheinen, die letzte Rettung, wenn man noch unbedingt etwas zum Verschenken benötigt. Wir schauen uns im Folgenden die verschiedenen an – doch bieten auch zahlreiche andere Internethändler die Möglichkeit, Webcodes zu bestellen. Siehe zum Beispiel die Saturn Gutschein Card zum Selbstausdrucken, MediaMarkt Geschenkkarte zum Sofortdruck, Guthaben für den iTunes Store, die IKEA-Geschenkkarte oder den Otto Geschenkgutschein per Mail.

Im Video: So erstellt man einen Amazon-Gutschein:

Hier gehts zu den Gutscheinen auf Amazon*

Amazon bietet für Privatkunden:

Gutscheine zum Ausdrucken

Gutscheine digital

Gutscheine mit Geschenkverpackung

Gutscheine mit Grußkarte

Wo liegen die Unterschiede?

Amazon-Gutscheine per Post und online sofort

Das wichtigste Auswahlkriterium ist: Soll der Gutschein per Post oder online (per Mail) zugestellt werden? Die Gutscheine zum Ausdrucken und Digital kann man sofort erstellen und bekommt sie ein paar Minuten später bereits online zugeschickt.

Dagegen muss man für die Grußkarte und Gutscheine mit Geschenkverpackung am nächsten, vielleicht auch übernächsten Tag auf den Briefträger warten. Diese beiden Möglichkeiten sollte man also nicht zu kurzfristig bestellen – für Weihnachten 2019 könnte es noch klappen, gewiss ist es aber nicht.

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der digitalen Optionen:

Digitaler Amazon.de-Gutschein

Der Gutschein „Digital“ geht als HTML-Mail direkt an den, den man beschenken möchte. Man gibt eine beliebige Adresse und Nachricht ein.

Wert von 15 Cent bis 5.000 Euro wählbar

Vorgegebenes oder eigenes Motiv verwendbar

10 Jahre gültig

Absendedatum der Mail wählbar

Tipp 1: Der Mindestwert der angezeigten Beträge lautet 20 Euro. Im Feld „Anderer Betrag“ können aber Beträge ab 15 Cent eingegeben werden.

Tipp 2: Amazon . Ein kleines Filmchen hübscht das Präsent auf. Für die Vorschau ruft man ein Motiv auf und klickst auf den Play-Button im Bild.

Das Ausfüllen geht zügig:

, dann Motiv auswählen oder eigenes Bild hochladen. Betrag und Mailadresse des Empfängers angeben, Grußtext und eventuell Absendedatum eingeben.

Mit Klick auf In den Einkaufswagen folgt der übliche Amazon-Kaufdialog.

Manche Besteller hatten in der Vergangenheit Probleme mit Umlauten in ihrem Grußtext. Bei uns funktionierte alles tadellos. Die Mail mit dem Bild, Grußtext und Gutschein-Code landete wenig später im gewünschten Mailpostfach. Bei Problemen hilft der .

Gutscheine zum Ausdrucken von Amazon

Der Gutschein zum Ausdrucken geht an den, der bestellt – und nicht an den Beschenkten.

Wert von 15 Cent bis 5000 Euro wählbar

Vorgegebenes oder eigenes Motiv verwendbar

10 Jahre gültig

Link zu einem PDF-Dokument

Auch hier gilt: Es ist ein Mindestbetrag von unter 20 Euro möglich.

Die Bestellung gleicht dem Vorgang des Mail-Gutscheins. Allerdings fehlt das Feld für den Empfänger, denn der Gutschein geht an den Besteller – ebenfalls per Mail, und zwar an die bei Amazon hinterlegte Mailadresse. Kurz nach dem Klick auf Jetzt kaufen erhalten wir die Bestellbestätigung und wenige Minuten später die Mail mit einem Link. Der Klick darauf lädt ein PDF-Dokument.

PDF auf A4-Papier ausdrucken, 2x an den Linien falten – es ergibt einen A6-Gutschein.

Was tun, wenn der Drucker nicht funktioniert, oder wir doch eine individuelle Mail an den Beschenkten schreiben wollen? Kein Problem: Auf dem PDF befindet sich ein Buchstaben-Code. Wir können ihn kopieren oder abschreiben und auf andere Weise übermitteln.

Hier gehts zu den Gutscheinen auf Amazon*

Bilderstrecke starten (19 Bilder) 18 Geschenkideen unter 10 Euro und unter 5 Euro für Technik-Freunde

Amazon-Gutschein einlösen

Wer einen Amazon-Gutschein erhalten hat, bekommt hier die Informationen zum Einlösen und den Link zu Amazon:

Fazit Gutschein verschenken

Gutscheine von renommierten Händlern sind fast nie verkehrt. Sehr kreativ ist das Geschenk allerdings nicht. Kreativität kann man dafür bei der Übergabe walten lassen: Auf einer (selbst gestalteten?!) Grußkarte sieht der Buchstaben-Code gleich viel besser aus.

Der Bestellvorgang bei Amazon und die digitale Zustellung lief in unserem Versuch reibungslos und innerhalb von wenigen Minuten ab.

Ursprünglicher Artikel von 2012, aktualisiert 2019.