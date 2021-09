In jedem der vier Gebiete von Deathloop befindet sich eine Lieferstation. Allerdings benötigt ihr zuerst einen Zahlencode, um diese auch nutzen zu können. Wir zeigen euch den Fundort.

Deathloop Facts

So benutzt ihr Lieferstationen

In Deathloop könnt ihr nur mit Residuum angereicherte Waffen und Tafeln behalten und in Gebiete mitnehmen. Alle anderen Objekte müsst ihr im jeweiligen Level zunächst finden. Die Lieferstationen helfen euch dabei, da ihr mit ihnen bestimmte Gegenstände in die entsprechenden Gebiete schicken könnt.

Zur Auswahl stehen nützliche Objekte wie Batterien, Drehkurbeln oder Nullifizierer. Sobald ihr eine Bestellung aufgegeben habt, braucht ihr nur noch zur nächsten Tageszeit in das ausgewählte Gebiet reisen, um euer Objekt von der Lieferstation abzuholen.

Bevor ihr die nützlichen Lieferstationen nutzen könnt, müsst ihr jedoch zunächst den richtigen Zahlencode finden, um die Stationen freizuschalten.

Lieferstationen freischalten

Sobald ihr eure Reise durch Deathloop beginnt, werden alle Türcodes und Zahlenkombinationen zufällig generiert. Daher können wir euch nicht ohne weiteres den korrekten Code verraten, mit dem ihr eure Lieferstationen öffnen könnt.

Stattdessen gibt es einen festen Fundort, an dem ihr euren persönlichen Code finden könnt:

Reist am Mittag nach Fristad Rock. Nehmt den Pfad auf der rechten Seite und bahnt euch den Weg bergaufwärts. Seid hier besonders vorsichtig, da auf dem Pfad zahlreiche Minen verteilt sind.

Lauft am Sendemast vorbei und klettert den Berg auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinunter. Dort befindet sich einer der bewachten Eingänge zu Fias Farbrauschanlage. Schaltet die Gegner und die Selbstschussanlage aus und tretet durch das große Eingangstor.

In der hinteren, rechten Ecke des Raums findet ihr ein Fenster, durch welches ihr eine Tafel sehen könnt. Dort steht der gesuchte Zugangscode geschrieben. Da sich die Lieferstation in Fristad Rock direkt neben dem Bunkereingang befindet, könnt ihr beim Verlassen des Gebiets den Code direkt eingeben und eure erste Bestellung aufgeben.