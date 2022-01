Wie bei jeder anderen App lassen sich auch bei TikTok Emojis in Beiträgen schreiben. Ihr könnt in der beliebten App aber nicht nur die Standard-Smileys von der Handy-Tastatur benutzen. Es gibt stattdessen auch einige Codes, mit denen sich geheime TikTok-Emoji schreiben lassen.

Nachfolgend findet ihr eine Liste der Codes für Emojis in TikTok. Ihr könnt die Codes hier auch gleich kopieren und in TikTok einfügen, um die geheimen Emoticons erscheinen zu lassen.

Codes für geheime TikTok-Emoji zum Kopieren

Beachtet aber, dass die Emojis nur in Kommentaren funktionieren und nicht etwa in Video-Beschreibungen und anderen Stellen genutzt werden können. Lasst euch nicht irritieren, wenn im Textfeld nur der Code zu sehen ist. Sendet ihr einen der nachfolgenden Emoji-Codes für TikTok als Kommentar ab, werden die Buchstaben in das entsprechende Bild umgewandelt. Alle Wörter müssen in eckigen Klammern stehen. Achtet also darauf, nicht versehentlich geschweifte oder runde Klammern zu verwenden. Kopiert ihr die nachfolgenden Codes, werden die richtigen Klammern gleich mit in die Zwischenablage übernommen. Diese Emojis könnt ihr bei TikTok in Kommentaren einfügen und so sehen sie aus:

TikTok-Smileys und ihre Bedeutung

Die Bilder sind sowohl bei Android als auch in der iOS-Version von TikTok verfügbar. Die Bedeutung der TikTok-Emojis ergibt sich aus dem Motiv oder der englischsprachigen Bezeichnung. Falls ihr euch unsicher seid, fragt gerne hier in Kommentaren nach. Die Emojis mit diesem Aussehen gibt es nur in TikTok. Mit ein wenig Aufwand könnt ihr sie aber auch als Sticker in WhatsApp hinzufügen:

Aktuell sind 46 verschiedene Codes für geheime TikTok-Sticker bekannt. Falls ihr noch auf andere versteckte Emoticons in der beliebten Video-App stößt, postet es in unsere Kommentare!