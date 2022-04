Wie ihr geschweifte Klammern in Word, Excel, in Windows und am Mac auf der Tastatur eingebt, zeigen wir euch hier auf GIGA.

Geschweifte Klammern: Tastenkürzel (Windows & Mac)

Diese Tastenkombinationen funktionieren auch in Word und Excel:

Windows Mac { = [Alt] + [Shift] + [7] [Alt] + [8] } =

[Alt] + [Shift] + [0] [Alt] + [9]

In Windows könnt ihr alternativ auch die Tastenkombination [Alt Gr] + [7] und [Alt Gr] + [0] für die geschweiften Klammern benutzen. Die Taste [Alt Gr] liegt rechts neben der Leertaste.

Hier seht ihr die praktischsten Tastenkombinationen in Windows 10:

Geschweifte Klammern als ASCII-Code eingeben

Haltet hierfür die Alt-Taste gedrückt und gebt dabei die Tastenfolge 1, 2, 3 auf dem Nummernblock ein. Lasst dann die Alt-Taste wieder los:

{ = [Alt] + 123

} = [Alt] + 125

Wenn ihr die Zahlentasten oben auf der Tastatur benutzt, funktioniert die Tastenkombination nicht. Ihr benötigt also einen Nummernblock.

Geschweifte Klammern per Unicode schreiben

Die Unicode-Schriftweise für eine geschweifte Klammer sieht so aus: