Der „Co-Driver“ von Ooono ist ein kleines Gerät, das euch bei Autofahrten vor Gefahren und Blitzern warnt. Hinweise gibt es sowohl durch eine blinkende LED als auch über ein akustisches Signal. Manchmal meldet Ooono aber keine Blitzer oder andere Gefahrenstellen. Was kann man bei solchen Problemen machen?

Wie bei jedem technischen Gerät kann es auch bei Ooono verschiedene Probleme geben. Mit den folgenden Lösungsvorschlägen lassen sich die meisten Störungen bei dem Gefahrenwarner verhindern.

Ooono reagiert nicht: Was tun?

Ooono selbst kann keine Informationen verarbeiten. Das Gerät ist stattdessen auf ein verbundenes Smartphone angewiesen, auf dem die Ooono-App läuft.

Überprüft als erstes, ob Ooono überhaupt eingeschaltet ist. Möglicherweise ist die Batterie leer und das Gerät funktioniert gar nicht.

Stellt sicher, dass Ooono und Smartphone richtig verbunden sind. Dabei sollte die Bluetooth-Option am Handy aktiviert sein.

Öffnet die Ooono-App und überprüft in den Einstellungen, ob Blitzerwarnungen dort aktiviert sind.

sind. In der Rechteverwaltung des Smartphones solltet ihr zudem überprüfen, ob die Ooono-App Benachrichtigungen ausgeben darf.

Die Standortermittlung muss am Smartphone aktiviert sein und an die Ooono-App freigegeben werden.

In den Handy-Einstellungen muss die Option für „ Hintergrundaktualisierungen " an sein.

“ an sein. Für die Positionen der Blitzer und anderen Gefahren auf der Straße muss die Ooono-App auf das Internet zugreifen können. Kontrolliert also, ob eine mobile Datenverbindung besteht. In Funklöchern kann euch der Blitzerwarner keine Hinweise geben.

Wie bei allen Apps solltet ihr auch bei der Ooono-App überprüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Führt gegebenenfalls ein Update durch.

Startet den Co-Driver neu.

Führt auch am Smartphone einen Neustart durch.

Ooono Co-Driver No 1 vorgestellt

Ooono meldet keine Blitzer trotz Verbindung?

Blitzer, die nur zeitweise aufgestellt worden sind, wurden möglicherweise noch nicht in der Datenbank gemeldet. Ooono kennt diese Positionen also eventuell gar nicht. Ihr könnt anderen Nutzern helfen, indem ihr den Blitzer an das Ooono-System meldet.

Falls ihr aber auch bei stationären Radarfallen feststellt, dass Ooono keinen Hinweis gibt, könnt ihr das Gerät auch zurücksetzen. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Sollten die Tipps nicht geholfen haben, ist der Ooono-Co-Driver möglicherweise defekt. Kontaktiert den Hersteller und bittet um weitere Hilfe, eine Reparatur oder einen Austausch. Hier geht es zum Support.

