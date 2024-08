Risen: Komplettlösung für alle Kapitel

In unserer Komplettlösung für Risen führen wir euch durch alle Hauptquests des Rollenspiels und geben euch Hilfestellungen für die einzelnen Kapitel.

Lösung für Risen

Diese Lösung beinhaltet nicht sämtliche Variablen, die Ihr nutzen könntet. Ich werde in dieser Lösung lediglich die Hauptquests des Spiels berücksichtigen, und den schnellsten Weg zum Ende beschreiben.

Grundsätzlich gilt, dass Ihr alles aufsammelt und mitnehmt, was nicht Niet und Nagelfest ist!

Einleitung

Alles nimmt seinen Anfang an einem Strand, in einer gewittrigen Nacht!

Finde Überlebende des Schiffsbruchs

Euer erster Quest ist recht simpel und ebenso schnell erledigt. Geht zu der am Boden liegenden Sara, und sprecht sie an. Lasst den darauf folgenden Dialog über euch ergehen, und bewaffnet euch anschließend. Dies könnt Ihr mit den Knüppeln machen, die am Strand herumliegen. Geht anschließend wieder zu Sara und beendet den Quest.

Bring Sara in Sicherheit

Nun müsst Ihr Sara in Sicherheit bringen. Lauft den Weg voran und bekämpft die wilden Tiere die Euch begegnen. Folgt dem Weg, bis Ihr zu einem verlassenen Haus gelangt. Nun führt Ihr mit Eurer Begleiterin noch einen kurzen Dialog, und der Quest ist beendet.

Untersucht das verlassene Haus

Um diesen Quest abzuschließen, müsst Ihr einmal durch das Gebäude gehen. Sprecht anschließend wieder mit Sara. Sie sagt Euch, dass Ihr den Schlüssel zu der im Haus stehenden Truhe finden müsst.

Finde den Schlüssel im verlassenen Haus

Und Plündere die Truhe im verlassenen Haus

Der Schlüssel liegt neben dem Bett im hinteren Teil des Hauses. Hebt diesen auf, und öffnet die Truhe. Nachdem Ihr alles aus der Kiste an Euch genommen habt, geht zu Sara und teilt Ihr Euren Fund mit.

Bringt Sara gebratenes Fleisch

Mit der nun neuen Pfanne könnt Ihr etwas Fleisch brutzeln, und dies anschließend Eurer Begleiterin zum Essen geben. Nun erklärt sie Euch, dass sie hier im Haus wartet.