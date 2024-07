„The Conjuring“-Reihenfolge: So gruselt ihr euch chronologisch

Zwischen Valak, Annabelle und den Warrens kann mal Verwirrung aufkommen, was die „The Conjuring“-Reihenfolge angeht. Wie ihr die Filme aus dem Horror-Universum chronologisch guckt, zeigen wir euch hier.

In dem „The Conjuring“-Universum geht es nicht nur um Ed und Lorraine Warren, sondern auch um andere Charaktere, die sich beispielsweise mit der Puppe Annabelle auseinandersetzen müssen oder den Dämonen Valak bekämpfen. Deren Vorgeschichten werden in Filmen wie „The Nun“ und „Annabelle“ gründlich aufgearbeitet – aber Moment, die spielen ja in einer ganz anderen Zeit als der erste „The Conjuring“.

Das liegt daran, dass die Filme nicht in einer chronologischen Reihenfolge veröffentlicht wurden. Die „The Nun“-Filme spielen beispielsweise einige Jahre vor den Geschehnissen des ersten „The Conjuring“-Films. Das kann einiges durcheinanderbringen, wenn ihr die Filme nach Release guckt. Damit euch keine wichtigen Details flöten gehen, ist es also hilfreich alle bisher erschienenen Filme in ihrer richtigen Reihenfolge zu sehen.

Dazu gehört auch der 2019 erschienene Film „The Curse of La Llorona“. Obwohl dieser keine offensichtlichen Verbindungen zu „The Conjuring“ hat, gehört er zu dem gleichnamigen Franchise. Wer jedoch genau aufpasst, findet hier einen Charakter aus den „Annabelle“-Filmen wieder.

„The Conjuring“-Reihenfolge: Alle Filme in ihrer Chronologie

Der Chronologie nach fängt alles mit „The Nun“ an – und dem ersten Auftritt von Valak. Der Spuk geht direkt mit der Erschaffung von Annabelle weiter, bis irgendwann die Warrens auf der Bildfläche erscheinen. Im Folgenden findet ihr die chronologische Reihenfolge der „The Conjuring“-Filme inklusive der Jahre, in denen sie spielen.

„The Nun“ (1952) „Annabelle: Creation“ (1955) „The Nun 2“ (1956) „Annabelle“ (1967) „The Conjuring“ (1971) „Annabelle Comes Home“ (1972) „The Curse of La Llorona“ (1973) „The Conjuring 2“ (1977) „The Conjuring: The Devil Made Me Do It“ (1981) „The Conjuring: Last Rites“ (-) Unbenannte „The Conjuring“-Serie (-)

Die Serie, welche nach den Filmen des Franchise spielen soll, ist noch in Arbeit und wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht vor 2025 und „The Conjuring: Last Rites“ erscheinen.

„The Conjuring“-Filme nach Release

Wollt ihr alle Filme in der Reihenfolge der Veröffentlichung gucken, startet ihr mit „The Conjuring“ und endet mit der, stand Juli 2024, noch unveröffentlichten Serie aus dem Horror-Franchise. Ab dem 5. September 2025 könnt ihr nach „The Nun 2“ noch den letzten und finalen „The Conjuring“-Film zu der Liste hinzufügen.

„The Conjuring“ (2013) „Annabelle“ (2014) „The Conjuring 2“ (2016) „Annabelle: Creation“ (2017) „The Nun“ (2018) „The Curse of La Llorona“ (2019) „Annabelle Comes Home“ (2019) „The Conjuring: The Devil Made Me Do It“ (2021) „The Nun 2“ (2023) „The Conjuring: Last Rites“ (2025) Unbenannte „The Conjuring“-Serie (-)

