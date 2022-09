Die Firma Google Inc. ist bekannt für die gleichnamige Suchmaschine. Zum Unternehmen gehören noch viele weitere Produkte und Dienste wie Youtube, Chrome oder die Pixel Smartphones. Google hat mehr als 70 Niederlassungen in über 50 Ländern – wir zeigen euch die wichtigsten Standorte mit Adressen in USA, Deutschland, Österreich, Schweiz und Irland.

Google Facts

Weltweite Zentrale von Google Inc. in Mountain View

Der Hauptsitz des Konzerns Google Inc. befindet sich in Mountain View im Santa Clara County (Kalifornien, USA). Geografisch liegt die Stadt im südlichen Teil der San Francisco Bay Area. Außerdem ist sie Teil des Silicon Valley, einem Gebiet, das für seine hohe Dichte an IT-Unternehmen bekannt ist. Auch Apple, IBM, Adobe, Ebay, Facebook, Amazon und viele andere Konzerne haben in dieser Gegend einen Standort und sind sogar zum Teil dort gegründet worden.

Die Zentrale von Google Inc. in Mountain View, Kalifornien. (Bildquelle: Google)

Die Adresse des „Googleplex“, wie Google seinen Unternehmenssitz nennt, lautet:

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Telefonnummer: +1 650-253-0000

Wo Google ursprünglich gegründet wurde

Google war mit seiner Zentrale nicht immer in Mountain View ansässig. Angefangen hat alles 1998 in der Garage von Susan Wojcicki in der Santa Margarita Avenue, Menlo Park, Kalifornien.

Ein Bild der Garage findet ihr in einem älteren Artikel der LA Times. Mehr über die Erfinder von Google erfahrt ihr hier:

Google Standorte der Büros in Deutschland

Google unterhält in Deutschland Vertriebsbüros unter dem Namen Google Germany GmbH, eine 2001 gegründete Tochtergesellschaft der amerikanischen Google Inc.

Das sind die Google-Adressen in den drei größten Städten in Deutschland:

Google Hamburg (Zentrale / Hauptsitz)

Google Germany GmbH

ABC-Strasse 19

20354 Hamburg

Telefon: +49 40-80-81-79-000

Google München

Google Germany GmbH

Erika-Mann-Strasse 33

80636 München

Google Berlin (neue Adresse seit Januar 2019)

Google Germany GmbH

Tucholskystraße 2

10117 Berlin

Telefon: +49 30 303986300

Google Standorte der Büros in Österreich und in der Schweiz

Österreich

Wien

Graben 19

1010 Wien

Schweiz

Zürich EUR

Gustav-Gull-Platz 1

8004 Zürich

Zürich BRA

Brandschenkestrasse 110

8002 Zürich

Google-Büro in Zürich (CH). Architektur: Züst Gübeli Gambetti (Bildquelle: Google)

Europazentrale von Google

Der Hauptsitz von Google für Europa (EU Headquarter) befindet sich in der irischen Hauptstadt Dublin. Das ist übrigens auch die Adresse, die im Impressum von google.de angegeben ist.

Google Building Gordon House

Barrow St

Dublin 4, Irland

Was macht Google in Deutschland?

In München wird beispielsweise ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung von Googles Browser Chrome geleistet. Andere Themen sind der Passwortmanager oder Bausteine in Sachen Datenschutz und Datensicherheit (Quelle: Google Blog). Die Entwicklungen aus Deutschland kommen dann weltweit in Google Produkten zum Einsatz.

Android & Google-Account einrichten – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.