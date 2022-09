Braucht euer Auto mal wieder neue Scheibenwischer oder einen Satz neue Reifen? Dann könnte das aktuelle Angebot von ATU für euch interessant sein. Dort bekommt ihr zur Beantragung der Kundenkarte (ATU Card) 3.000 Bonuspunkte im Wert von 30 Euro geschenkt.

Kostenlose Kundenkarte mit 30 € Guthaben bei ATU

Bei ATU bekommt ihr nicht nur die kostenlose ATU Card mit zahlreichen Vorteilen, sondern zudem gibt es jetzt auch noch 3.000 Bonuspunkte im Wert von 30 Euro gratis obendrauf (Angebot bei ATU ansehen). Diese könnt ihr zum Beispiel sehr gut für neue Scheibenwischer oder Motoröl einlösen. Aber auch bei Werkstattleistungen wie einer Klimaanlagenwartung oder beim Kauf neuer Reifen ist das Bonusguthaben einsetzbar.

Diese Vorteile bekommt ihr mit der kostenlosen ATU Card:

Bargeldlose Bezahlung mit der ATU Card durch Hinterlegung des Girokontos

Exklusive Gutscheine und Rabatte

Kostenloser Versand von Online-Bestellungen

Bonus-Punkte für jeden Einkauf (1 Punkt pro ausgegebenen Euro)

Zinsfreie Abbuchung der Einkäufe am Monatsende

Jederzeit flexibel kündbar

Wie erhalte ich die Bonuspunkte mit der ATU Card?

Bei der ATU Card handelt es sich um eine kostenlose Kreditkarte, für die ihr euren Antrag direkt online stellen könnt. Dabei müsst ihr euch mit eurem Personalausweis identifizieren und eine Einzugsermächtigung für euer Girokonto erteilen. Nach 2-6 Wochen bekommt ihr eure ATU Card zugesendet und könnt alle Vorteile direkt nutzen. Die Bonuspunkte im Wert von 30 Euro werden Neukunden nach Genehmigung der ATU Card direkt auf das Bonuskonto gutgeschrieben und sind dann 24 Monate gültig. Gut zu wissen: Es wird eine Anfrage bei der Schufa gestellt.

Wie kann ich die Bonuspunkte einlösen?

Einen Überblick über eure Bonuspunkte erhaltet ihr jederzeit über ATU-Webseite. Das Startguthaben im Wert von 30 Euro könnt ihr euch dann bei einem Einkauf verrechnen lassen. Achtung: Das passiert nicht automatisch, ihr müsst die Einlösung der Punkte also entweder aktiv auswählen (online) oder mündlich anfragen (Filiale). Damit könnt ihr zum Beispiel Scheibenwischer, Werkzeugsets, Autopflegezubehör oder Motoröl kostenlos im Onlineshop bestellen oder in direkt in der nächsten ATU-Filiale mitnehmen.

