Der „Google Übersetzer“ ist nicht nur ein mächtiges Tool für fremde Sprachen, sondern liefert auch den einen oder anderen Lacher. Mit bestimmten Textpasssagen kann man „Google Translate“ auch als Beatbox einsetzen.

So klingen mit der Sprachausgabe coole Beats aus euren PC- oder Smartphone-Boxen. GIGA zeigt, mit welchem Text ihr die Beatbox erklingen lassen könnt.

Google Übersetzer: Text für die Beatbox

Einen sehr beliebten Beatbox-Sound gab es bereits vor einigen Jahren mit deutscher Sprachausgabe. Google hat aber den Sprecher in der Zwischenzeit ausgetauscht, sodass die Buchstabenkombination von früher nicht mehr funktioniert. Dennoch gibt es auch 2021 einige Möglichkeiten, die Beats boxen zu lassen. Verwendet hierfür diesen Text:

Um die Beatbox anzuhören, geht also wie folgt vor:

Kopiert den obigen Text in eure Zwischenablage. Das geht sowohl am PC als auch auf eurem Smartphone. Öffnet den Google-Übersetzer im Browser oder in der App. Fügt den Inhalt in das Übersetzungsfeld ein. Stellt Polnisch als Übersetzungssprache ein. Ob Ein- oder Ausgabesprache ist in diesem Fall egal. Hört euch die Beatbox-Künste des Google-Übersetzers an.

Die Beatbox funktioniert auch in anderen Sprachen. Hört euch den Text zum Beispiel auf Kroatisch, Malaysisch, Japanisch, Bosnisch oder Italienisch an. Auch die Esperanto-Version kann was. Probiert euch auch gerne durch die weiteren Sprachen durch, eventuell findet ihr noch etwas Cooleres. Kudos gehen an den YouTuber KrazyGame:

Die legendäre Beatbox von früher

Natürlich könnt ihr hier keine professionelle Beatbox erwarten, aber hey, es ist „nur“ der „Google Übersetzer“. Kombiniert man passende Lyrics mit dem Beat, lässt sich daraus möglicherweise ein Hit landen.

Weitere Späße und Easter-Eggs im Übersetzer:

Der legendäre alte Text funktioniert hingegen nicht mehr. Hier klang der Google-Übersetzer noch mehr nach Beatbox. Ihr könnt euch bei YouTube ansehen, was ihr verpasst habt:

Gebt ihr den Text in polnischer Sprache aus, hört sich das aber immer noch lustig an.

