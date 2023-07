Wer ein Problem mit seinem E-Roller hat und beispielsweise die Miete nicht mehr beenden kann, der muss sich an den Kundenservice richten. Das wichtigste zu Support-Hotline, Kontaktformular und Chatfunktion erfahrt ihr hier.

Bolt – die Hotline des Kundenservice

Die meisten Informationen erhaltet ihr zwar direkt auf der Website von Bolt, leider ist diese jedoch recht verschachtelt. Eine Telefonnummer sucht man erst mal vergeblich. Lediglich im Impressum ist eine angegeben, jedoch erreicht ihr damit nicht den Kundenservice.

Falls hingegen E-Roller rücksichtslos und den Gehweg blockierend abgestellt wurden oder eine Barriere für körperlich eingeschränkte Personen darstellen, könnt ihr euch unter der Rufnummer +4930568373989 bei Bolt melden. In diesem Fall findet ihr auf der Website auch ein entsprechendes Kontaktformular.

Dort könnt ihr ein Foto des falsch abgestellten Rollers hochladen .

. Gebt dann an, in welcher Stadt ihr euch befindet und wo der Scooter genau steht.

ihr euch befindet und wo der Scooter genau steht. Wählt dann aus, zu welchem Anbieter der Roller gehört. So könnt ihr auch Scooter anderer Anbieter melden, beispielsweise Bird, Lime, Tier oder Voi.

gehört. So könnt ihr auch Scooter anderer Anbieter melden, beispielsweise Bird, Lime, Tier oder Voi. Anschließend könnt ihr die ID des E-Rollers angeben. Das ist die Nummer, die ihr direkt neben dem QR-Code findet, der zumeist am Lenker angebracht ist.

angeben. Das ist die Nummer, die ihr direkt neben dem QR-Code findet, der zumeist am Lenker angebracht ist. Nachdem ihr das Problem geschildert habt, das ihr mit dem Scooter habt, könnt ihr den Bericht senden.

Kundenservice von Bolt – Support-Chat nutzen

Um direkt einen Service-Mitarbeiter des E-Scooter-Anbieters zu kontaktieren, eignet sich die App am besten. Geht in der App auf die drei Striche in der linken oberen Ecke und klickt anschließend auf „Support“ neben dem Fragezeichen-Icon. Nun seht ihr den Posteingang, unter dem ihr alle offenen Chats anzeigen lassen könnt. Ihr habt jetzt mehrere Optionen, unter denen ihr euer Problem auswählen könnt.

Benötigt ihr Hilfe zu eurer letzten Fahrt, tippt auf die entsprechenden Daten. Daraufhin könnt ihr folgendes auswählen.

Wart ihr in einen Unfall verwickelt?

verwickelt? Habt ihr eine Geldstrafe bekommen?

bekommen? Ist der Preis höher als erwartet?

als erwartet? Habt ihr für die Fahrt zahlen müssen, obwohl ihr einen E-Scooter-Pass besitzt?

besitzt? Sonstiges. Hiermit werdet ihr auf allgemeine Themen verwiesen, zu denen ihr eventuell Fragen haben könntet.

Braucht ihr Hilfe bei etwas anderem, wollt ihr beispielsweise mehr über das Unternehmen erfahren, euer Guthaben aufladen oder seid ihr euch bei etwas zur App oder eurem Konto unsicher, scrollt etwas weiter nach unten. Habt ihr euch für ein Themengebiet entschieden, tippt darauf. Es öffnet sich ein Untermenü, das konkretere Fragestellungen abhandelt. Wählt ihr eine aus, findet ihr darunter eine Antwort des Anbieters.

Helfen euch die FAQs nicht weiter, könnt ihr am Ende des erklärenden Textes auf „Nein“ tippen. Erst dann seht ihr die Option, einen Chat mit dem Kundenservice zu öffnen. Beschreibt in der Text-Box euer Anliegen und versendet eure Nachricht. Dann heißt es warten. Meldet sich der Kundenservice, bekommt ihr eine Pushnachricht, sofern diese aktiviert sind.

Alternativ könnt ihr dem Anbieter auch eine Mail schreiben. Orientiert euch dabei an den regionalen Mail-Adressen. Welche für euren Standort gilt, erfahrt ihr unter „Stadt finden“ auf der Website.

