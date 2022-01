The Apprentice: ONE Championship Edition 01.02.22

Kandidaten aus aller Welt buhlen um einen Job beim Sportmedienimperium ONE Championship im Wert von 250.000 US-Dollar. Hier sind sowohl Grips als auch Power gefragt.

Raising Dion: Staffel 2 01.02.22

Nicole zieht weiterhin ihren Sohn groß, der über seine Superkräfte noch viel lernen muss. Denn mit Dions Kräften wachsen auch die Gefahren.

Dunkle Leidenschaft: Staffel 2 02.02.22

Alma versucht, ihr Leben neu aufzubauen, doch ein Wiedersehen mit Darío lässt ihre Affäre wieder aufleben und bringt seine dunkle Seite zum Vorschein.

Murderville 03.02.22

Der exzentrische Detective Terry Seattle muss in dieser improvisierten Krimikomödie bei der Aufklärung von Morden mit unbedarften Gaststars zusammenarbeiten.

Auf der Suche nach Ola 03.02.22

Nach einem dramatischen Ereignis begibt sich Ola auf eine Reise der Selbstfindung. Nebenbei muss sie zwei Kinder großziehen und irgendwie über die Runden kommen.

Süße Magnolien: Staffel 2 04.02.22

Die Magnolien meistern neue Beziehungen, stellen sich politischen Herausforderungen und heilen alte Wunden. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus.

Brooklyn Nine-Nine: Staffel 7 06.02.22

Jake und Amy überdenken ihre Familienplanung. Holts Herabstufung zehrt an ihm. Inmitten der üblichen Eskapaden stehen alte Freunde und Feinde wieder auf der Matte.

Only Jokes Allowed 09.02.22

In dieser Stand-up-Show zeigen sechs der besten Comedians Südafrikas bei ihren gelungenen Kurzauftritten, was sie können.

Ideias à Venda 09.02.22

Brasilianische Unternehmer wollen das Publikum und Starjuroren von ihren Geschäftsideen überzeugen. Doch die 200.000 R$ bleiben dem größten Allroundtalent vorbehalten.

Bis dass das Leben uns scheidet 10.02.22

Drei Generationen einer Familie leben in einer idyllischen Villa und müssen trotz ihrer eigenen persönlichen Krisen ihr Geschäft als Hochzeitsplaner meistern.

Liebe macht blind: Staffel 2 11.02.22

Ohne einander jemals gesehen zu haben, suchen diese Singles nach einem Partner fürs Leben. Auf wen wartet diesmal die große Liebe und wem wird das Herz gebrochen?

Inventing Anna 11.02.22

Verwegene Unternehmerin oder Hochstaplerin? Eine Journalistin untersucht, wie Anna Delvey die New Yorker High Society davon überzeugte, dass sie eine deutsche Erbin ist.

Toy Boy: Staffel 2 11.02.22

Als Hugo das Bombenattentat untersucht, sehen sich er und seine Freunde neuen Gegnern und neuen Herausforderungen gegenüber.

Treue 14.02.22

Eine scheinbar glückliche Ehe beginnt zu zerbröckeln, als die Treue des Ehemannes infrage gestellt wird und beide Ehepartner der Versuchung ausgesetzt sind.

Fishbowl Wives 14.02.22

In dieser Serie nach der Mangareihe von Kurosawa R. überschreiten sechs unglücklich verheiratete Frauen in einem Luxus-Hochhaus die Grenze zur Untreue.

Swap Shop: Staffel 2 16.02.22

Des einen Müll ist des anderen Schatz. Erfahrene Sammler begeben sich in Tennessee auf die Suche nach wertvollen Schnäppchen.

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 9 & 10 17.02.22

Die Kardashians finden sich zu einem ernsten Familiengespräch zusammen. Khloé hat mit Angstzuständen zu kämpfen. Kim und Kanye wagen einen großen Schritt.

Der junge Wallander: Im Schatten des Todes 17.02.22

Wallander ermittelt in einem seltsamen, grässlichen Tod, der anscheinend mit einer hetzerischen Nachrichtenstory verbunden ist, einem von Rasks ersten Fällen in Malmö.

Space Force: Staffel 2 18.02.22

General Naird und seine chaotische, aber sympathische Crew müssen der neuen Regierung innerhalb von vier Monaten zeigen, dass die Space Force durchaus ihr Geld wert ist.

Cat Burglar 22.02.22

Diese neue Serie von den Machern von „Black Mirror“ ist eine Mischung aus klassischen Zeichentrickverrücktheiten und interaktivem Quiz.

Rick and Morty: Staffel 5 23.02.22

Die interdimensionalen Reisen des exzentrischen Genies Rick und seines Enkels Morty krümmen Zeit und Raum. Hier macht alles und nichts mehr Sinn.

Vikings: Valhalla 25.02.22

In diesem Nachfolger von „Vikings“ wächst 100 Jahre später eine neue Generation wagemutiger Krieger heran, die ihr eigenes Schicksal schmieden und Geschichte schreiben.

Merlí. Sapere Aude 25.02.22

Pol wird von beängstigenden Professoren und einem neuen Freundeskreis gefordert, als er sich an der Uni einschreibt, um Philosophie zu studieren.

Wieder 15 25.02.22

Die 30-jährige Anita reist zurück in ihr 15-jähriges Ich und mischt sich überall ein, bis sie merkt, dass es nur ein Leben gibt, das umgekrempelt werden muss: ihres.

Love, Life & Everything in Between Feb. 2022

In dieser Ode an den Valentinstag werden in Form einer Anthologieserie mit schwarzem Humor Liebe und Beziehungen in verschiedenen arabischen Städten ergründet.

Juvenile Justice Feb. 2022