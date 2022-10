Google hat am 6. Oktober 2022 mit dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro die nächste Smartphone-Generation vorgestellt. Ab sofort könnt ihr die neuen Geräte vorbestellen – sowohl ohne als auch mit Handyvertrag. Beide Geräte sind dann ab dem 13. Oktober im Handel erhältlich. Das Besondere: Bis zum 17. Oktober erhalten alle Besteller die Google Pixel Watch oder die Pixel-Buds-Pro-Kopfhörer als Geschenk dazu.

Google Pixel 7 vorgestellt: neues Design & überzeugende Features

Das Google Pixel 7 (Pro) wurde vorgestellt und kommt in völlig neuem Design. Die Geräte bilden das Herzstück des wachsenden Google-Hardware-Portfolios, das auch Smartwatches, Tablets und Kopfhörer umfasst. Mit an Bord haben die Smartphones den Google Tensor G2-Prozessor sowie Android 13. Ansonsten bieten euch die neuen Pixel-7-Smartphones im Vergleich zum Vorgänger deutlich längere Akkulaufzeiten und verbesserte Foto- und Videofunktionen. Alle erwähnten Geräte sollen in der Lage sein, untereinander besonders smart zusammenzuarbeiten, um euch bei euren täglichen Aufgaben zu unterstützen.

Während das normale Pixel 7 ein 6,3 Zoll großes FHD+-Display mit 90 Hertz besitzt, ist das Pro-Modell mit einem 6,7 Zoll großen QHD+-Bildschirm mit 120 Hertz ausgestattet. Der Arbeitsspeicher soll beim Pixel 7 8 GB und beim Pixel 7 Pro 12 GB betragen.

Die Alternative zum Einzelkauf: Ihr bestellt das Pixel 7 zusammen mit einem Vertrag – wobei ihr in der Vergangenheit damit häufig deutlich sparen konntet. Falls ihr das Pixel 7 lieber separat bestellen wollt, um es zum Beispiel mit einem bestehenden Vertrag zu nutzen, findet ihr in diesem Artikel bald ebenfalls die passenden Angebote.

Pixel 7 vorbestellen: alle Modelle und Preise

Das Google Pixel 7 kommt – wie der Vorgänger auch schon – in zwei unterschiedlichen Versionen, die jeweils in zwei Speicherplatz-Varianten erhältlich sein werden. Welche Modelle es gibt – und wie viel sie kosten – schlüsselt die folgende Tabelle auf:

128 GB 256 GB Pixel 7 649 Euro 749 Euro Pixel 7 Pro 899 Euro 999 Euro

Neben dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro hat Google auch die neue Pixel-Watch vorgestellt. Das Besondere: Alle Käufer des Pixel 7 Pro erhalten zu ihrem Kauf im Google Store eine Pixel Watch gratis dazu. Käufer des Pixel 7 gehen aber auch nicht leer aus und erhalten die Pixel BudsPro Bluetooth-Kopfhörer kostenlos zu ihrem Gerät dazu (Aktion bei Google ansehen). Diese Aktion gilt jedoch nur bei den nachfolgend genannten Händlern.

Die beiden Google-Pixel-7-Modelle werden ab dem 13. Oktober bei MediaMarkt, Saturn, Vodafone, der Telekom, Freenet, 1&1, o2, Tink, Otto, Amazon, Expert und weiteren Händlern erhältlich sein. Bei MediaMarkt ist das Pixel 7 bereits gelistet (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Preislich gibt es zwischen den einzelnen Angeboten am Anfang (noch) keinen Unterschied. Achten solltet ihr vor allem auf die angegebenen Lieferzeiten, denn einige Händler bekommen das Pixel 7 später als andere – dadurch müsst ihr mitunter mehrere Wochen bis zur Auslieferung warten.

Google Pixel 7 mit Vertrag bestellen

Als Alternative zum Einzelkauf des Smartphones (zu dem ihr dann noch einen passenden Handytarif benötigt) gibt es wie immer auch die Möglichkeit, das Pixel 7 direkt zusammen mit einem Vertrag zu bestellen: Entsprechende Angebote wird es bereits zum Start bei den großen Netzbetreibern Telekom, Vodafone und o2 geben. Aber auch Drittanbieter werden das neue Google-Smartphone mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits kurz nach dem Start zum Bestellen im Angebot haben und damit unterschiedlichste Bundles schnüren. Wir werden hier die besten Deals für euch zusammenfassen, sobald Angebote für die neuen Pixel-7-Smartphones verfügbar sind.

