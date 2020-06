In rund einer Woche startet die WWDC 2020 mit der Keynote. Neben einem neuen iOS und macOS könnte Apple Hardware vorstellen und vielleicht sogar für den Mac den Wechsel der Prozessorarchitektur ankündigen. Letzteres wäre ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Ob die Art der Präsentation so publikumswirksam gelingt wie die Highlights der Vergangenheit, steht auf einem anderen Blatt. Kennst du die Sternstunden von Apple-Events und Keynotes mit Steve Jobs, Tim Cook, alten iMacs und neuen iPhones? Probiere dich in unserem Quiz.