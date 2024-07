„Resident Alien“ Staffel 4 kommt anders als erwartet

Der Kleinstadt-Alien-Doktor mit dem unaussprechbaren Namen wird auch ein viertes Mal auf euren Bildschirmen erscheinen. Wann „Resident Alien“ Staffel 4 kommt und was sich geändert hat, erfahrt ihr hier.

Obwohl deutsche Fans noch auf den Release der dritten Staffel auf Syfy warten müssen, wurde „Resident Alien“ Staffel 4 bereits angekündigt. Das ist auch keine große Überraschung, denn die Sci-Fi-Komödie holt seit Beginn der dritten Staffel im Durchschnitt mehr als 3 Millionen Zuschauer zu sich. Mit Blick auf die dritte Staffel, ist aber noch nicht ganz gewiss, wann die vierte Staffel „Resident Alien“ in Deutschland erscheint.

Neue Episoden von „Resident Alien“ auf Syfy

Die neuen Folgen der dritten Staffel werdet ihr ab dem 18. Juli 2024 auf dem Sender Syfy sehen können – drei Monate nach Release des Finales in den USA. Auch hat die dritte Staffel etwas länger auf sich warten lassen, als es die vorherigen getan haben. Staffel eins und zwei kamen 2021 und 2022 auf die Bildschirme.

Wann genau „Dr. Harry“ in Staffel vier wiederzusehen ist, ist nicht bekannt. Basierend auf den vorherigen Fahrplänen der Serie kann aber mit einem Release von „Resident Alien“ Staffel 4 frühestens 2025 oder 2026 gerechnet werden.

Mit acht Episoden ist Staffel drei die bisher kürzeste von „Resident Alien“. Wie viele Episoden die vierte Staffel haben wird, ist noch unklar, allerdings kann mit einer ungefähren Länge von zehn bis acht Episoden gerechnet werden. Einen Ausreißer hat die zweite Staffel dargestellt – diese hat insgesamt 16 Folgen.

Das ändert sich für euch mit Staffel 4 von „Resident Alien“

Stand Juli 2024 steht noch in der Schwebe, welcher Sender sich der vierten Staffel hierzulande annehmen wird. Auf Syfy hat „Resident Alien“ nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland seinen Platz gefunden, doch damit ist jetzt Schluss. Die Fortsetzung wird in den Vereinigten Staaten auf USA Network ausgestrahlt.

Was heißt das aber für die deutschen Fans? Noch ist nicht klar, ob alles beim alten bleibt und die neuen Episoden zumindest in Deutschland auf Syfy ausgestrahlt werden, oder ob sich ein anderer Sender der Serie annimmt. Im Stream gibt es allerdings mehrere Möglichkeiten, um „Resident Alien“ zu sehen.

Alle Folgen von „Resident Alien“ im Stream

Das Sci-Fi-Spektakel ist etwas verstreut, was die Streaminganbieter angeht. So könnt ihr die bisherigen zwei Staffeln nicht nur auf Syfy genießen, sondern auch hier:

MagentaTV – Staffel 1 & 2

WOW – Staffel 1

Netflix – Staffel 1

