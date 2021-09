Die Fernsehzeitschrift in der U-Bahn, dem Büro oder im Café zu studieren sieht schon etwas komisch aus – aber wenn man seinen Fernsehabend planen möchte, muss man das Fernsehprogramm ja irgendwo herbekommen. Mit verschiedenen TV-Programm-Apps habt ihr das aktuelle Fernsehprogramm immer in der Hosentasche. Hier auf GIGA stellen wir euch unsere liebsten Fernsehprogramm-Apps vor, mit denen ihr das Programm kostenlos und jederzeit durchstöbern könnt.

On Air Facts

Die TV-Programm-Apps bieten gegenüber ihrem Papiervorfahren zusätzliche Features wie Erinnerungen und Merklisten. Wer keine extra App installieren möchte, kann natürlich auch die Webseite seiner bevorzugten Fernsehzeitschrift ansteuern. Oft stellen diese das Fernsehprogramm auch online zur Verfügung, jedoch sind die Seiten nicht immer gut mit dem Smartphone oder Tablet bedienbar.

Ein Fernseher wird heutzutage überhaupt nicht mehr benötigt. Mit den Live-Streams der TV-Sender, könnt ihr im Garten, Bett oder unterwegs euren Lieblingssender schauen:

HÖRZU

Die „HÖRZU“ ist die älteste deutsche Programmzeitschrift und brachte dem Leser bereits 1946 einen Überblick über das damalige Radioprogramm. Die App bietet euch von den Öffentlich-rechtlichen, privaten und Pay-TV-Sendern einen guten Überblick über 120 Sender der deutschen Fernsehlandschaft. Diese lassen sich in der App leicht sortieren, sodass ihr eure gewohnte Programmplatzierung einstellen könnt.

Darüber hinaus könnt ihr euch die Fernsehtipps anschauen und euch mit dem TV-Planer 5 Minuten vor Sendungsbeginn an eure persönlichen Favoriten erinnern lassen. Zusätzlich zur Beschreibung und den weiteren Sendungsinfos, findet ihr dazu bei allen Inhalten auch den Link zu IMDb, werstreamt.es und Wikipedia. So kommt ihr direkt an weitere Infos und könnt schauen, wo die Sendung im Stream zu sehen ist.

ON AIR

„ON AIR“ ist eine App für das Fernsehprogramm, die man nicht aus dem Kiosk kennt – da „ON AIR“ einzig als Online-TV-Guide konzipiert wurde und keinen Print-Ableger hat. Die App bietet mit über 200 Sendern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die größte Programmübersicht der hier erwähnten Apps.

Auch bei „ON AIR“ könnt ihr euch an bestimmte Sendungen von eurem Handy erinnern lassen. Darüber hinaus könnt ihr das Fernsehprogramm in verschiedene Genres eingrenzen, um beispielsweise alle Dokumentationen, Musik-Sendungen oder Sport-Events eines Tages angezeigt zu bekommen. Ebenfalls wie bei der „HÖRZU“-App, findet ihr auch hier neben der Beschreibung und Bildmaterial zur Sendung auch die weiterführenden Links zu IMDb, werstreamt.es und Wikipedia.

TV Movie

Die Fernsehprogramm App der bekannten Fernsehzeitschrift „TV Movie“ kann völlig kostenlos heruntergeladen werden. Die App bietet euch das TV-Programm der nächsten 14 Tage von über 150 Sendern sowie Merklisten, Erinnerungen per Push-Nachricht und die Möglichkeit, die Übersicht oder das Programm als Startseite festzulegen.

