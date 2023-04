Eine neue Funktion von Windows 10 zeigt ungefragt Microsoft-Nachrichten in der Taskleiste an. Wie ihr dieses Widget in Windows 10 deaktiviert, zeigen wir euch hier.

Microsoft hat den Microsoft-Newsfeed ab der Windows-10-Version 2004 und 20H2 mit dem Update KB5001391 integriert. Dieser zeigt unter anderem Nachrichten und das Wetter aus der Umgebung an. Ihr könnt ihn allerdings wieder ausschalten.

Wie ihr den Microsoft-Newsfeed deaktiviert, zeigen wir in unserem Video:

Windows 10: So deaktiviert ihr den Microsoft-Newsfeed in der Taskleiste

Klickt mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich der Taskleiste. Fahrt mit der Maus über „Neuigkeiten und interessante Themen“. Klickt „Ausschalten“ an, sodass dort ein Häkchen gesetzt wird. Der Newsfeed der Taskleiste ist nun deaktiviert.

So deaktiviert ihr den Microsoft-Newsfeed aus der Taskleiste. (Bildquelle: GIGA)

Windows-Newsfeed über Gruppenrichtlinien ausschalten

Eine andere Methode schaltet den Newsfeed über die Gruppenrichtlinien von Windows 10 aus:

Drückt die Tastenkombination [Windows] + [R], um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt gpedit.msc ein und drückt [Enter], um den Gruppenrichtlinien-Editor zu öffnen. Navigiert zu: Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Neuigkeiten und interessante Themen. Klickt doppelt auf den Eintrag „Aktivieren von Neuigkeiten und Interessen auf der Taskleiste“. Aktiviert die Option „Deaktiviert“ und bestätigt unten mit dem Button „OK“. Startet Windows danach neu.

In den Gruppenrichtlinien deaktiviert ihr den Microsoft-Newsfeed hier. (Bildquelle: GIGA)

Windows 11: Microsoft-News-Widget entfernen

Klickt mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich der Taskleiste und wählt „Taskleisteneinstellungen“ aus. Stellt den Schalter bei „Widgets“ auf „Aus“.

Hier deaktiviert ihr das Widget in Windows 11. (Bildquelle: GIGA)

Warum gibt es auf einmal den Newsfeed in Windows?

Vermutlich hat Microsoft den Newsfeed in Windows 10 auch deswegen integriert, um mehr Besucher auf die eigenen Webseiten wie msn.com zu lotsen. Dort werden dann neben entsprechenden Inhalten auch Einnahmen durch Werbung generiert. Microsoft hat allerdings bereits in Windows 10 schon an mehreren Ecken Werbung eingebaut, die sich allerdings wieder entfernen lässt.

Was haltet ihr von dem Newsfeed in Windows 10? Nützlich oder nervig? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare unterhalb dieser Anleitung. Ich selbst nutze Linux, damit ich vor solchen Überraschungen verschont oder vorher wenigstens gefragt werde.