Citavi Free Download: Wissenschaftliche Recherche und Quellenverwaltung

Mit Citavi Free bekommt ihr ein Programm, mit dem ihr für wissenschaftliche Arbeiten recherchieren sowie Quellen verwalten und organisieren könnt. Dabei ist die Literaturverwaltung und Wissensorganisation sowohl für Einzelnutzer, als auch für Teams konzipiert.

Hinweis: Citavi Free wurde mittlerweile eingestellt, so dass ihr für die Nutzung eine Lizenz erwerben müsst. Der Hersteller bietet euch jedoch eine 30-tägige, : Citavi Free wurde mittlerweile eingestellt, so dass ihr für die Nutzung eine Lizenz erwerben müsst. Der Hersteller bietet euch jedoch eine 30-tägige, kostenlose Testversion an, zu der ihr über den vorigen Link gelangt.

Fazit: Citavi Free ist eine nützliche Hilfestellung für wissenschaftliche Projekte und hier insbesondere für die Arbeit mit Quellen.

Citavi Free Download: Wissenschaftliche Arbeiten organisieren

In Citavi Free sammelt ihr Zitate, organisiert eure Ideen in einer hierarchischen Struktur und gliedert eure Arbeit. Weiterhin ist mi dem Programm das Auswerten von Texten möglich. Zum Recherchieren ermöglicht euch Citavi Free den Online-Zugriff auf Wissensdatenbanken. Suchergebnisse fügt ihr zu eurer Literaturliste hinzu und importiert ISBN-Daten, die ihr in eure Bücherliste einfügen könnt.

Citavi Free: Weitere Funktionen

Weiterhin ermöglicht euch Citavi Free die Erstellung von Bibliografien und das Vorbereiten von Publikationen. Aufgabenzettel für bestehende Projekte könnt ihr ausdrucken und das Programm enthält ein Zeitmanagement mit der Zuweisung von Prioritäten. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Programm gesammelte Zitate als Textbausteine in eure Dokumente einfügen. Für das Formatieren von Zitaten und Bibliografien bietet euch das Programm über 10000 Zitationsstile.

Mittels der Citavi Cloud könnt ihr weiterhin Projekte hochladen und von überall aus bearbeiten sowie für andere Teammitglieder freigeben. Für die Nutzung der Cloud müsst ihr euch kostenlos beim Hersteller registrieren. Um Datenverlust vorzubeugen, erstellt Citavi Free automatisch Backups.

Hinweis: Hier zum Download bekommt ihr die Freeware-Ausgabe Citavi Free, die bis zu 100 Quellen pro Projekt verwaltet. Für einen größeren Umfang müsst ihr eine Lizenz der Software erwerben.