Hype auf Steam: Grafik-Kracher erobert vor Release die Charts

Die Vorfreude steigt: Die Steam-Community kann den Release des Grafik-Highlights Black Myth: Wukong kaum noch abwarten und katapultiert das Fantasy-RPG noch vor der Veröffentlichung weit nach oben in die Charts. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Black Myth: Wukong ist neuer Steam-Hit

Bereits einen Tag vor dem Release kann sich das langersehnte Action-RPG Black Myth: Wukong in den Steam-Charts nach vorne kämpfen. Die Adaption des chinesischen Klassikers Reise in den Westen macht mit ihrer prunkvollen Unreal-Engine-5-Grafik offensichtlich viele Spieler neugierig.



Auf Steam könnt ihr euch Black Myth: Wukong aktuell für 59,99 Euro vorbestellen (auf Steam ansehen).

Black Myth: Wukong Game Science

In Black Myth: Wukong wartet eine mystische Welt voller einzigartiger und gefährlicher Kreaturen auf euch. Ihr begebt euch auf eine tückische und wundersame Odyssee durch abwechslungsreiche und sehr detaillierte Landschaften, bei der ihr zahlreiche furchteinflößende Wesen aus dem Weg räumen müsst.



Auf Metacritic hat das RPG bereits einen mehr als soliden Start hingelegt – derzeit steht das Spiel nach rund 50 abgegebenen Urteilen bei einer Kritikerwertung von 82. (Quelle: Metacritic)

Das RPG Black Myth: Wukong erobert die Steam-Charts. (© Game Science)

Steam-Bestseller: Fantasy-RPG steigt oben ein

Momentan schnappt sich Black Myth: Wukong einen starken vierten Platz in den Steam-Bestsellern. Damit landet es nicht nur knapp hinter dem neuen Sci-Fi-Strategie-Hit Sins of a Solar Empire 2, sondern lässt auch so manche Höhenflieger der letzten Wochen hinter sich.

Unter anderem verdrängt es den F2P-Shooter Once Human ebenso wie den Krimi-Simulator Crime Scene Cleaner, dem mit zahlreichen positiven Bewertungen ein echter Überraschungserfolg in den Charts gelungen ist.

Auch bei uns in der Redaktion ist die Vorfreude auf Black Myth: Wukong groß – allerdings gibt es auch einige Sorgen:

