„Nahezu unerträglich“: Neuer Netflix-Hit spaltet Serienfans

Die neue Thriller-Serie The Madness ist zwar auf dem ersten Platz der Netflix-Charts, kassiert aber durchwachsene Reviews. Wir erklären euch, warum die Serie trotz ihres Erfolges nicht für jedermann geeignet ist. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch indessen ganz oben ansehen.

The Madness erobert die Streaming-Charts

Am 28. November ist die düstere Thriller-Serie The Madness auf Netflix gestartet und hat sich übers Wochenende zur gefragtesten Neuerscheinung auf der Streamingplattform gemausert. Ein kurzer Blick auf den User-Score verrät aber, dass die Netflix-Serie einen gespaltenen Eindruck beim Publikum hinterlässt – lediglich 48 Prozent der Bewertungen sind positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Zuschauer kritisieren häufig, dass die Serie nach dem starken Auftakt die Spannung nicht aufrechterhalten kann. Darüber hinaus leidet die Glaubwürdigkeit unter seltsamen Entscheidungen und Wendungen innerhalb der Geschichte.

Die Pressestimmen fallen zwar insgesamt besser aus, aber auch dort hagelt es scharfe Kritik für die Miniserie mit Colman Domingo in der Hauptrolle. Der Observer schreibt zum Beispiel in seinem Review:

Es tut mir leid für den Star Colman Domingo, aber die ständig wechselnden Bösewichte, die bereits veralteten Ansichten über Politik und die unsinnige Inszenierung machen diese Serie nahezu unerträglich.

The Madness handelt von einer Fernsehpersönlichkeit, die Zeuge eines Mordes wird und daraufhin selbst ins Fadenkreuz der Täter gerät. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zur Netflix-Serie eingebunden.

Colman Domingo spielt in der Netflix-Serie einen bekannten Medienexperten. (© Netflix)

The Madness Staffel 2: Ist eine Fortsetzung der Netflix-Serie geplant?

Trotz all der Kritik, die Serie genießt aktuell viel Aufmerksamkeit. Laut JustWatch ist in Deutschland aktuell keine Serie so gefragt wie The Madness. Selbst große Produktionen wie die Dune-Serie oder Arcane können da nicht mithalten.

Netflix gibt The Madness als Limited Series an, eine Fortsetzung ist also offenbar nicht zwangsläufig geplant. Es bleibt abzuwarten, ob der Erfolg der Serie doch noch eine Fortsetzung beziehungsweise eine zweite Staffel hervorbringt.

